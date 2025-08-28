https://crimea.ria.ru/20250828/chetyre-poezda-zaderzhivayutsya-iz-za-ataki-bpla-na-volgogradskuyu-oblast-1149037966.html
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
Четыре поезда задерживается в пути из-за происшествия в Петровом Вале Волгоградской области, где в локомотивном депо произошел пожар из-за падения обломков... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T07:34
2025-08-28T07:34
2025-08-28T07:34
волгоградская область
поезд
российские железные дороги (ржд)
новости
происшествия
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_61cf17f9c018d1b3935e9f6440466d95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживается в пути из-за происшествия в Петровом Вале Волгоградской области, где в локомотивном депо произошел пожар из-за падения обломков беспилотника. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Приволжской железной дороги.Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено.Поезда в пути задержатся меньше чем на час, уточнили в организации.Приволжская железная дорога использует все возможности для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию было приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами РоссииРежим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d11ed184125b9688b674b0ffb1bc646d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, поезд, российские железные дороги (ржд), новости, происшествия, атаки всу
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
Из-за атаки на Волгоградскую область и пожара в депо в пути задерживаются четыре поезда