Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
Четыре поезда задерживается в пути из-за происшествия в Петровом Вале Волгоградской области, где в локомотивном депо произошел пожар из-за падения обломков... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T07:34
2025-08-28T07:34
волгоградская область
поезд
российские железные дороги (ржд)
новости
происшествия
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживается в пути из-за происшествия в Петровом Вале Волгоградской области, где в локомотивном депо произошел пожар из-за падения обломков беспилотника. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Приволжской железной дороги.Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено.Поезда в пути задержатся меньше чем на час, уточнили в организации.Приволжская железная дорога использует все возможности для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию было приостановлено.
волгоградская область, поезд, российские железные дороги (ржд), новости, происшествия, атаки всу
Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

Из-за атаки на Волгоградскую область и пожара в депо в пути задерживаются четыре поезда

07:34 28.08.2025
 
© Официальный канал Приволжской железной дорогиПоезд РЖД
Поезд РЖД
© Официальный канал Приволжской железной дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживается в пути из-за происшествия в Петровом Вале Волгоградской области, где в локомотивном депо произошел пожар из-за падения обломков беспилотника. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Приволжской железной дороги.
Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено.
"В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: №107 Волгоград - Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт - Саратов, №244 Новокузнецк - Анапа, №358 Уфа - Имеретинский Курорт. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.
Поезда в пути задержатся меньше чем на час, уточнили в организации.
Приволжская железная дорога использует все возможности для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.
Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию было приостановлено.
