Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

Четыре поезда задерживается в пути из-за происшествия в Петровом Вале Волгоградской области, где в локомотивном депо произошел пожар из-за падения обломков... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T07:34

2025-08-28T07:34

2025-08-28T07:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживается в пути из-за происшествия в Петровом Вале Волгоградской области, где в локомотивном депо произошел пожар из-за падения обломков беспилотника. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Приволжской железной дороги.Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено.Поезда в пути задержатся меньше чем на час, уточнили в организации.Приволжская железная дорога использует все возможности для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию было приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами РоссииРежим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников

Новости

