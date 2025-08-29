Рейтинг@Mail.ru
В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
Об этом сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T13:25
2025-08-29T13:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить в Симферополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.По заданию кураторов 31-летний житель Симферопольского района на арендованном через интернет микроавтобусе съездил на Кубань, где извлек из тайника криминальный товар, намереваясь распространить его в крымской столице. Однако план злоумышленника провалился - сотрудники полиции, проверив транспортное средство, обнаружили и изъяли три свертка с порошком, пояснили в ведомстве."Согласно заключению экспертизы, в двух из них находилось производное N-метилэфедрона, так называемая "соль" общей массой около килограмма. В третьем оказалась пищевая поваренная соль", - добавили в МВД.Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.Ранее в Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район почти один килограмм "соли". А 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков.
В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине

В Крыму полицейские задержали курьера с килограммом синтетических наркотиков

13:25 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить в Симферополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Установлено, что мужчина ранее употреблял смертоносное зелье, а потом занялся перевозкой и сбытом наркотических средств в качестве курьера. Под руководством анонимного куратора он прошел инструктаж по правилам конспирации и способам сокрытия следов преступной деятельности", - рассказали в пресс-службе.
По заданию кураторов 31-летний житель Симферопольского района на арендованном через интернет микроавтобусе съездил на Кубань, где извлек из тайника криминальный товар, намереваясь распространить его в крымской столице. Однако план злоумышленника провалился - сотрудники полиции, проверив транспортное средство, обнаружили и изъяли три свертка с порошком, пояснили в ведомстве.
"Согласно заключению экспертизы, в двух из них находилось производное N-метилэфедрона, так называемая "соль" общей массой около килограмма. В третьем оказалась пищевая поваренная соль", - добавили в МВД.
Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район почти один килограмм "соли". А 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков.
