В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине

Об этом сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.

2025-08-29T13:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить в Симферополе почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.По заданию кураторов 31-летний житель Симферопольского района на арендованном через интернет микроавтобусе съездил на Кубань, где извлек из тайника криминальный товар, намереваясь распространить его в крымской столице. Однако план злоумышленника провалился - сотрудники полиции, проверив транспортное средство, обнаружили и изъяли три свертка с порошком, пояснили в ведомстве."Согласно заключению экспертизы, в двух из них находилось производное N-метилэфедрона, так называемая "соль" общей массой около килограмма. В третьем оказалась пищевая поваренная соль", - добавили в МВД.Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.Ранее в Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район почти один килограмм "соли". А 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукцииКрымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов коноплиВ Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузах

