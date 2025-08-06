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Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков
Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков
В Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T12:22
2025-08-06T12:22
новости крыма
краснодарский край
бахчисарайский район
мвд по республике крым
происшествия
такси
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район почти один килограмм "соли". Об этом сообщили в республиканском МВД.Злоумышленника поймали в Симферополе вблизи автозаправочного комплекса.Оперативники выяснили, что задержанный официально не трудоустроен и подрабатывает таксистом. В какой-то момент он воспользовался предложением неустановленного лица стать наркокурьером."По полученному через мессенджер указанию анонимного куратора злоумышленник на ранее арендованной машине прибыл в Краснодарский край, где забрал партию "соли", которую должен был привезти в Бахчисарайский район с целью последующей передачи иному участнику криминальной схемы", – уточнили правоохранители.Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Четыре пакета с синтетическим порошком правоохранители обнаружили по месту жительства подозреваемой. Кроме того, оперативники нашли фотографии с координатами мест тайников и изъяли по указанным местам еще 16 свертков с запрещенными веществами. По словам самой злоумышленницы, наркотики она планировала сбыть по Интернету через "закладки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонииВ Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, краснодарский край, бахчисарайский район, мвд по республике крым, происшествия, такси, наркотики
Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков

Таксист пытался провезти крупную партию наркотиков в Крым из Краснодарского края

12:22 06.08.2025
 
© МВД КрымВ Симферополе задержан таксист, доставивший из Краснодарского края почти килограмм "соли"
В Симферополе задержан таксист, доставивший из Краснодарского края почти килограмм соли
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район почти один килограмм "соли". Об этом сообщили в республиканском МВД.
Злоумышленника поймали в Симферополе вблизи автозаправочного комплекса.
"В ходе обследования салона иномарки полицейские обнаружили внутри панели за автомагнитолой тайник с черными полимерными пакетами, содержащими свертки с порошком. Экспертиза установила, что в них находится N-метилэфедрон общей массой более 990 граммов", – сказано в сообщении.
Оперативники выяснили, что задержанный официально не трудоустроен и подрабатывает таксистом. В какой-то момент он воспользовался предложением неустановленного лица стать наркокурьером.
"По полученному через мессенджер указанию анонимного куратора злоумышленник на ранее арендованной машине прибыл в Краснодарский край, где забрал партию "соли", которую должен был привезти в Бахчисарайский район с целью последующей передачи иному участнику криминальной схемы", – уточнили правоохранители.
Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Четыре пакета с синтетическим порошком правоохранители обнаружили по месту жительства подозреваемой. Кроме того, оперативники нашли фотографии с координатами мест тайников и изъяли по указанным местам еще 16 свертков с запрещенными веществами. По словам самой злоумышленницы, наркотики она планировала сбыть по Интернету через "закладки".
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