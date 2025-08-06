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Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков

Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Таксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков

В Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T12:22

2025-08-06T12:22

2025-08-06T12:22

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краснодарский край

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители задержали 25-летнего таксиста, который в машине оборудовал тайник и пытался перевезти из Краснодарского края в Бахчисарайский район почти один килограмм "соли". Об этом сообщили в республиканском МВД.Злоумышленника поймали в Симферополе вблизи автозаправочного комплекса.Оперативники выяснили, что задержанный официально не трудоустроен и подрабатывает таксистом. В какой-то момент он воспользовался предложением неустановленного лица стать наркокурьером."По полученному через мессенджер указанию анонимного куратора злоумышленник на ранее арендованной машине прибыл в Краснодарский край, где забрал партию "соли", которую должен был привезти в Бахчисарайский район с целью последующей передачи иному участнику криминальной схемы", – уточнили правоохранители.Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Четыре пакета с синтетическим порошком правоохранители обнаружили по месту жительства подозреваемой. Кроме того, оперативники нашли фотографии с координатами мест тайников и изъяли по указанным местам еще 16 свертков с запрещенными веществами. По словам самой злоумышленницы, наркотики она планировала сбыть по Интернету через "закладки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонииВ Керчи поймали севастопольца с 4 килограммами "синтетики"В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, краснодарский край, бахчисарайский район, мвд по республике крым, происшествия, такси, наркотики