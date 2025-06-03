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Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков
Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков
27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сейчас фигурантка находится под... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T13:30
2025-06-03T13:30
2025-06-03T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сейчас фигурантка находится под стражей.По данным пресс-службы, четыре пакета с синтетическим порошком правоохранители обнаружили по месту жительства подозреваемой. Кроме того, оперативники нашли фотографии с координатами мест тайников и изъяли по указанным местам еще 16 свертков с запрещенными веществами. По словам самой злоумышленницы, наркотики она планировала сбыть по Интернету через "закладки".В отношении подозреваемой возбуждено 16 уголовных дел по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. Фигурантке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаВ Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонииФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, наркотики
Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков
16 уголовных дел против жительницы Ялты возбудили за покушение на сбыт наркотиков
13:30 03.06.2025 (обновлено: 14:03 03.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сейчас фигурантка находится под стражей.
По данным пресс-службы, четыре пакета с синтетическим порошком правоохранители обнаружили по месту жительства подозреваемой. Кроме того, оперативники нашли фотографии с координатами мест тайников и изъяли по указанным местам еще 16 свертков с запрещенными веществами. По словам самой злоумышленницы, наркотики она планировала сбыть по Интернету через "закладки".
"Экспертиза показала, что изъятые вещества содержат в своем составе наркотические средства: общей массой 18,89 граммов – производные N-метилэфедрона и мефедрон общей массой 14, 79 граммов", – сказано в сообщении.
В отношении подозреваемой возбуждено 16 уголовных дел по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. Фигурантке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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