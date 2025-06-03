https://crimea.ria.ru/20250603/protiv-zhitelnitsy-yalty-vozbudili-16-ugolovnykh-del-iz-za-narkotikov-1146909406.html

Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков

Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Против жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков

27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сейчас фигурантка находится под... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T13:30

2025-06-03T13:30

2025-06-03T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Ялты получила 16 уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сейчас фигурантка находится под стражей.По данным пресс-службы, четыре пакета с синтетическим порошком правоохранители обнаружили по месту жительства подозреваемой. Кроме того, оперативники нашли фотографии с координатами мест тайников и изъяли по указанным местам еще 16 свертков с запрещенными веществами. По словам самой злоумышленницы, наркотики она планировала сбыть по Интернету через "закладки".В отношении подозреваемой возбуждено 16 уголовных дел по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. Фигурантке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаВ Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонииФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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