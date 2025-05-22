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В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии
В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии
В Севастополе задержана 22-летняя девушка по подозрению в покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T10:36
2025-05-22T10:36
2025-05-22T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 22-летняя девушка по подозрению в покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 22-летняя девушка начала работать курьером онлайн-магазина наркотиков в апреле этого года.При обыске в квартире задержанной правоохранители обнаружили синтетический наркотик мефедрон и фасовочную тару, а в специально оборудованном тайнике в лесопосадке – оптовую партию наркотика, которую девушка должна была расфасовать для сбыта.Также силовики изъяли ранее сделанные многочисленные закладки с отдельными дозами для непосредственного сбыта покупателям.Общая масса изъятого наркотика составила 700 граммов.В отношении девушки возбуждены уголовные дела, ей грозит до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардовВ Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки" 18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков
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В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии
В Севастополе задержали девушку-наркокурьера с 700 граммами мефедрона - ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 22-летняя девушка по подозрению в покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 22-летняя девушка начала работать курьером онлайн-магазина наркотиков в апреле этого года.
"Посредством интернет-мессенджера она получала от своих кураторов координаты тайниковых закладок с оптовыми партиями запрещенных веществ. После изъятия свертки с наркотиком она перевозила домой, там расфасовывала на разовые дозы и закладывала их на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
При обыске в квартире задержанной правоохранители обнаружили синтетический наркотик мефедрон и фасовочную тару, а в специально оборудованном тайнике в лесопосадке – оптовую партию наркотика, которую девушка должна была расфасовать для сбыта.
Также силовики изъяли ранее сделанные многочисленные закладки с отдельными дозами для непосредственного сбыта покупателям.
Общая масса изъятого наркотика составила 700 граммов.
В отношении девушки возбуждены уголовные дела, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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