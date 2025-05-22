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В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии

В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии

В Севастополе задержана 22-летняя девушка по подозрению в покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T10:36

2025-05-22T10:36

2025-05-22T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 22-летняя девушка по подозрению в покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 22-летняя девушка начала работать курьером онлайн-магазина наркотиков в апреле этого года.При обыске в квартире задержанной правоохранители обнаружили синтетический наркотик мефедрон и фасовочную тару, а в специально оборудованном тайнике в лесопосадке – оптовую партию наркотика, которую девушка должна была расфасовать для сбыта.Также силовики изъяли ранее сделанные многочисленные закладки с отдельными дозами для непосредственного сбыта покупателям.Общая масса изъятого наркотика составила 700 граммов.В отношении девушки возбуждены уголовные дела, ей грозит до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардовВ Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки" 18-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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