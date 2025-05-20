https://crimea.ria.ru/20250520/fsb-presekla-tranzit-cherez-rf-pochti-dvukh-tonn-kokaina-na-shest-milliardov-1146560776.html

ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов

ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов - РИА Новости Крым, 20.05.2025

ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов

Федеральная служба безопасности России раскрыла два транзитных канала поставок кокаина через территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T12:03

2025-05-20T12:03

2025-05-20T12:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России раскрыла два транзитных канала поставок кокаина через территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости.Кокаин шел в Евросоюз через Латинскую Америку. Среди фигурантов незаконного транзита гражданин Украины, получивший в 2022-м российское гражданство. Наркотрафик он организовал вместе со своими знакомыми. Все участники арестованы.Ранее сообщалось, что в порту Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии кокаина из Латинской Америки. Силовики пресекли контрабанду 50 килограммов кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину с оптовой партией наркотиков задержали в КраснодареДрагдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской областиХранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера

латинская америка

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, новости, происшествия, европейский союз (ес), латинская америка, наркотики, украина