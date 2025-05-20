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ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов
ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов - РИА Новости Крым, 20.05.2025
ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов
Федеральная служба безопасности России раскрыла два транзитных канала поставок кокаина через территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T12:03
2025-05-20T12:03
2025-05-20T12:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
происшествия
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латинская америка
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России раскрыла два транзитных канала поставок кокаина через территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости.Кокаин шел в Евросоюз через Латинскую Америку. Среди фигурантов незаконного транзита гражданин Украины, получивший в 2022-м российское гражданство. Наркотрафик он организовал вместе со своими знакомыми. Все участники арестованы.Ранее сообщалось, что в порту Санкт-Петербурга пресекли контрабанду крупной партии кокаина из Латинской Америки. Силовики пресекли контрабанду 50 килограммов кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину с оптовой партией наркотиков задержали в КраснодареДрагдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской областиХранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, новости, происшествия, европейский союз (ес), латинская америка, наркотики, украина
ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов
Транзит почти двух тонн кокаина на шесть миллиардов через территорию России пресекли в ФСБ
12:03 20.05.2025 (обновлено: 12:11 20.05.2025)