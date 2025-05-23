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В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции
В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции - РИА Новости Крым, 23.05.2025
В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции
В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T14:46
2025-05-23T14:46
2025-05-23T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По информации следователей, организатором оказался 32-летний предприниматель из Симферополя, наладивший нелегальный бизнес с помощью мессенджеров и точек розничной торговли.С октября 2024 года он приобретал контрафактную никотиновую продукцию и запрещенные электронные устройства для их потребления, после чего распространял по Алуште через местных жителей.В ведомстве подтвердили, что экспертиза показала: изделия могут вызвать тяжелые последствия для здоровья.Подозреваемые дали признательные показания, следователи продолжают работу по установлению роли каждого фигуранта и укреплению доказательной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаВ Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонииКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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алушта, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, закон и право
В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции
В Алуште раскрыли сеть сбыта опасной никотиносодержащей продукции
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По информации следователей, организатором оказался 32-летний предприниматель из Симферополя, наладивший нелегальный бизнес с помощью мессенджеров и точек розничной торговли.
С октября 2024 года он приобретал контрафактную никотиновую продукцию и запрещенные электронные устройства для их потребления, после чего распространял по Алуште через местных жителей.
"Следователями в ходе обысков и осмотров, проведенных по месту жительства фигурантов, а также на объектах реализации, изъяты денежные средства, учетная документация и незаконно реализуемые опасные изделия", – уточняют в СК.
В ведомстве подтвердили, что экспертиза показала: изделия могут вызвать тяжелые последствия для здоровья.
Подозреваемые дали признательные показания, следователи продолжают работу по установлению роли каждого фигуранта и укреплению доказательной базы.
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