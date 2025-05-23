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В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции

В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции - РИА Новости Крым, 23.05.2025

В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиновой продукции

В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T14:46

2025-05-23T14:46

2025-05-23T14:46

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Алуште накрыли сеть по продаже опасной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По информации следователей, организатором оказался 32-летний предприниматель из Симферополя, наладивший нелегальный бизнес с помощью мессенджеров и точек розничной торговли.С октября 2024 года он приобретал контрафактную никотиновую продукцию и запрещенные электронные устройства для их потребления, после чего распространял по Алуште через местных жителей.В ведомстве подтвердили, что экспертиза показала: изделия могут вызвать тяжелые последствия для здоровья.Подозреваемые дали признательные показания, следователи продолжают работу по установлению роли каждого фигуранта и укреплению доказательной базы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаВ Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонииКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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