Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Больше 90 кустов конопли и около 5 килограммов марихуаны нашли на территории частного домовладения у жителя Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.В рамках оперативно-профилактической операции "Мак – 2025" правоохранители выявили наркоплантацию в Бахчисарайском районе. Ее оборудовал на своем приусадебном участке 50-летний житель одного из сел.По информации правоохранителей, проведенная экспертиза показала, что зеленые насаждения относятся к роду каннабис и содержат наркотическое вещество, запрещенное к выращиванию и обороту."Владелец участка пояснил, что растения посадил самостоятельно в начале мая этого года и все это время ухаживал за ними: периодически пропалывал и поливал. По его словам, растения он культивировал для личного употребления", – добавили в сообщении.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Подобный случай произошел ранее также в Бахчисарайском районе Крыма. Двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузахВ Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабисаТаксист пытался провезти в Крым с Кубани крупную партию наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Больше 90 кустов конопли и около 5 килограммов марихуаны нашли на территории частного домовладения у жителя Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.
В рамках оперативно-профилактической операции "Мак – 2025" правоохранители выявили наркоплантацию в Бахчисарайском районе. Ее оборудовал на своем приусадебном участке 50-летний житель одного из сел.
"На территории частного домовладения полицейские обнаружили и изъяли более 90 кустов растений, внешне схожих с коноплей, а также около пяти килограммов высушенных частей и семян", – сказано в сообщении.
По информации правоохранителей, проведенная экспертиза показала, что зеленые насаждения относятся к роду каннабис и содержат наркотическое вещество, запрещенное к выращиванию и обороту.
"Владелец участка пояснил, что растения посадил самостоятельно в начале мая этого года и все это время ухаживал за ними: периодически пропалывал и поливал. По его словам, растения он культивировал для личного употребления", – добавили в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Подобный случай произошел ранее также в Бахчисарайском районе Крыма. Двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны
. По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.
