Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли
Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли
Больше 90 кустов конопли и около 5 килограммов марихуаны нашли на территории частного домовладения у жителя Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T21:33
2025-08-25T21:33
мвд по республике крым
наркотики
бахчисарайский район
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Больше 90 кустов конопли и около 5 килограммов марихуаны нашли на территории частного домовладения у жителя Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.В рамках оперативно-профилактической операции "Мак – 2025" правоохранители выявили наркоплантацию в Бахчисарайском районе. Ее оборудовал на своем приусадебном участке 50-летний житель одного из сел.По информации правоохранителей, проведенная экспертиза показала, что зеленые насаждения относятся к роду каннабис и содержат наркотическое вещество, запрещенное к выращиванию и обороту."Владелец участка пояснил, что растения посадил самостоятельно в начале мая этого года и все это время ухаживал за ними: периодически пропалывал и поливал. По его словам, растения он культивировал для личного употребления", – добавили в сообщении.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Подобный случай произошел ранее также в Бахчисарайском районе Крыма. Двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.
бахчисарайский район
крым
Новости
мвд по республике крым, наркотики, бахчисарайский район, крым, новости крыма
Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли

МВД: 90 кустов конопли и 5 кг марихуаны изъяли у жителя Бахчисарайского района Крыма

21:33 25.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Больше 90 кустов конопли и около 5 килограммов марихуаны нашли на территории частного домовладения у жителя Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.
В рамках оперативно-профилактической операции "Мак – 2025" правоохранители выявили наркоплантацию в Бахчисарайском районе. Ее оборудовал на своем приусадебном участке 50-летний житель одного из сел.
"На территории частного домовладения полицейские обнаружили и изъяли более 90 кустов растений, внешне схожих с коноплей, а также около пяти килограммов высушенных частей и семян", – сказано в сообщении.
По информации правоохранителей, проведенная экспертиза показала, что зеленые насаждения относятся к роду каннабис и содержат наркотическое вещество, запрещенное к выращиванию и обороту.
"Владелец участка пояснил, что растения посадил самостоятельно в начале мая этого года и все это время ухаживал за ними: периодически пропалывал и поливал. По его словам, растения он культивировал для личного употребления", – добавили в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Подобный случай произошел ранее также в Бахчисарайском районе Крыма. Двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. По данным силовиков, в домовладении выявили 2,4 килограмма марихуаны, более восьми килограммов частей конопли и порядка 100 кустов конопли.
