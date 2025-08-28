Рейтинг@Mail.ru
Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день
Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день
В Киеве зафиксированы прилеты по заводу турецких беспилотников Bayraktar. Армия России уничтожила средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины... РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Киеве зафиксированы прилеты по заводу турецких беспилотников Bayraktar. Армия России уничтожила средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. Черноморский флот РФ пополнился двумя новыми боевыми кораблями. Состояние рынка топлива в России – что говорят в правительстве. Повышение зарплат учителям и сотрудникам школ, учреждений культуры и спорта в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Прилеты по заводу Bayraktar в КиевеМощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.По его словам, это уже четвертый удар по заводу за последние полгода. Он добавил, что компания Bayraktar вложила значительные средства в создание предприятия на Украине, большинство мощностей уже было почти готово, а основной персонал завершил обучение.ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотника самолетного типа.Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблямиВ боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий" в Балтийске, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун".Состояние рынка топлива в РоссииРынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива.В Севастополе учителям повысят зарплатуС 1 января 2026 года зарплаты учителей в Севастополе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека. При этом значительная часть увеличения будет заложена в окладную, неснижаемую часть. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам совещания работников образования и науки Севастополя.По словам губернатора, также повышение зарплат будет произведено и непедагогическим работникам школ, учреждений культуры и спорта – рост оплаты труда составит не менее 20%, средняя зарплата работников достигнет 43 тысяч рублей. Особое внимание будет уделено сотрудникам учреждений культуры, где индексация не проводилась длительное время – здесь прибавка может превысить 20%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день

Удар по заводу Bayraktar в Киеве и уничтожение корабля "Симферополь" – главное за день

21:52 28.08.2025
 
© Скриншот видеоЗавод Baykaktar в Киеве серьезно поврежден после мощного удара
Завод Baykaktar в Киеве серьезно поврежден после мощного удара
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Киеве зафиксированы прилеты по заводу турецких беспилотников Bayraktar. Армия России уничтожила средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. Черноморский флот РФ пополнился двумя новыми боевыми кораблями. Состояние рынка топлива в России – что говорят в правительстве. Повышение зарплат учителям и сотрудникам школ, учреждений культуры и спорта в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Прилеты по заводу Bayraktar в Киеве

Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
По его словам, это уже четвертый удар по заводу за последние полгода. Он добавил, что компания Bayraktar вложила значительные средства в создание предприятия на Украине, большинство мощностей уже было почти готово, а основной персонал завершил обучение.
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"

Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная, информирует в четверг Минобороны РФ.
Кроме того, средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотника самолетного типа.
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями

В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий" в Балтийске, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун".
Состояние рынка топлива в России

Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива.
В Севастополе учителям повысят зарплату

С 1 января 2026 года зарплаты учителей в Севастополе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека. При этом значительная часть увеличения будет заложена в окладную, неснижаемую часть. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам совещания работников образования и науки Севастополя.
По словам губернатора, также повышение зарплат будет произведено и непедагогическим работникам школ, учреждений культуры и спорта – рост оплаты труда составит не менее 20%, средняя зарплата работников достигнет 43 тысяч рублей. Особое внимание будет уделено сотрудникам учреждений культуры, где индексация не проводилась длительное время – здесь прибавка может превысить 20%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
