Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили состояние рынка топлива в России - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/v-kremle-otsenili-sostoyanie-rynka-topliva-v-rossii-1149045506.html
В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
В Кремле оценили состояние рынка топлива в России - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация с обеспечением находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T13:35
2025-08-28T13:35
россия
крым
кремль
дмитрий песков
бензин
топливо
дизельное топливо
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация с обеспечением находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Ранее в Крыму возникли перебои с бензином марки Аи-95. Как пояснял глава региона Сергей Аксенов, дефицит вызван логистическими проблемами. Он заверил, что сейчас ситуация стабилизируется и в течение месяца сбои в поставках должны устранить. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензинаВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион В России проанализируют формирование розничных цен на топливо
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0bf8c87abc0ca1baef24c8be121afc49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, крым, кремль, дмитрий песков, бензин, топливо, дизельное топливо, новости
В Кремле оценили состояние рынка топлива в России

Песков: рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен

13:35 28.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация с обеспечением находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам... Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите НПЗ от ударов ВСУ и не видят ли в Кремле угрозы дефицита топлива.

Накануне правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Ранее в Крыму возникли перебои с бензином марки Аи-95. Как пояснял глава региона Сергей Аксенов, дефицит вызван логистическими проблемами. Он заверил, что сейчас ситуация стабилизируется и в течение месяца сбои в поставках должны устранить.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина
В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
В России проанализируют формирование розничных цен на топливо
 
РоссияКрымКремльДмитрий ПесковБензинТопливоДизельное топливоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
14:16Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
13:52Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
13:42В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
13:35В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
13:30Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:20ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
12:14ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
12:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:00В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
11:37Крымчанин избил сожительницу до смерти
11:23В Севастополе стреляют военные: что известно
Лента новостейМолния