В Кремле оценили состояние рынка топлива в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация с обеспечением находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Ранее в Крыму возникли перебои с бензином марки Аи-95. Как пояснял глава региона Сергей Аксенов, дефицит вызван логистическими проблемами. Он заверил, что сейчас ситуация стабилизируется и в течение месяца сбои в поставках должны устранить. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензинаВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион В России проанализируют формирование розничных цен на топливо

