На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве
https://crimea.ria.ru/20250828/na-ukraine-zayavili-o-moschnykh-priletakh-po-zavodu-baykaktar-v-kieve-1149049560.html
На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве
На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве - РИА Новости Крым, 28.08.2025
На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве
Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T16:09
2025-08-28T16:09
новости
киев
байрактар (bayraktar)
украина
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049379_0:0:1099:618_1920x0_80_0_0_6f1b324e9cac4d6d2d2117d344821f23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.По словам Зинкевича, это уже четвертый удар по заводу за последние полгода.Он добавил, что компания Bayraktar вложила значительные средства в создание предприятия на Украине, большинство мощностей уже было почти готово, а основной персонал завершил обучение.Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве началось в конце 2023 года. Производительность предприятия должна была составлять 120 дронов в год. Общий объем инвестиций в производство на Украине руководство компании оценивало в 100 миллионов долларов.В МИД России неоднократно указывали, что военные заводы любых компаний, расположенные на Украине, станут законной целью Вооруженных сил РФ.
киев
украина
Новости
новости, киев, байрактар (bayraktar), украина, потери всу
На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве

Завод Baykaktar в Киеве серьезно поврежден после мощного удара – украинский депутат

16:09 28.08.2025
 
© Скриншот видеоЗавод Baykaktar в Киеве серьезно поврежден после мощного удара
Завод Baykaktar в Киеве серьезно поврежден после мощного удара
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Этой ночью по известному заводу Bayraktar в Киеве был нанесен удар. Зафиксировано два попадания – производственные мощности получили серьезные повреждения", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Зинкевича, это уже четвертый удар по заводу за последние полгода.
Он добавил, что компания Bayraktar вложила значительные средства в создание предприятия на Украине, большинство мощностей уже было почти готово, а основной персонал завершил обучение.
Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве началось в конце 2023 года. Производительность предприятия должна была составлять 120 дронов в год. Общий объем инвестиций в производство на Украине руководство компании оценивало в 100 миллионов долларов.
В МИД России неоднократно указывали, что военные заводы любых компаний, расположенные на Украине, станут законной целью Вооруженных сил РФ.
НовостиКиевБайрактар (Bayraktar)УкраинаПотери ВСУ
 
