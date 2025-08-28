https://crimea.ria.ru/20250828/na-ukraine-zayavili-o-moschnykh-priletakh-po-zavodu-baykaktar-v-kieve-1149049560.html
На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.По словам Зинкевича, это уже четвертый удар по заводу за последние полгода.Он добавил, что компания Bayraktar вложила значительные средства в создание предприятия на Украине, большинство мощностей уже было почти готово, а основной персонал завершил обучение.Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве началось в конце 2023 года. Производительность предприятия должна была составлять 120 дронов в год. Общий объем инвестиций в производство на Украине руководство компании оценивало в 100 миллионов долларов.В МИД России неоднократно указывали, что военные заводы любых компаний, расположенные на Украине, станут законной целью Вооруженных сил РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Этой ночью по известному заводу Bayraktar в Киеве был нанесен удар. Зафиксировано два попадания – производственные мощности получили серьезные повреждения", – написал он в своем Telegram-канале.
