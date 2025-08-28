https://crimea.ria.ru/20250828/na-ukraine-zayavili-o-moschnykh-priletakh-po-zavodu-baykaktar-v-kieve-1149049560.html

На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве

На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве - РИА Новости Крым, 28.08.2025

На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве

Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T16:09

2025-08-28T16:09

2025-08-28T16:09

новости

киев

байрактар (bayraktar)

украина

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049379_0:0:1099:618_1920x0_80_0_0_6f1b324e9cac4d6d2d2117d344821f23.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Мощности завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве серьезно повреждены в результате ночного воздушного удара по предприятию, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.По словам Зинкевича, это уже четвертый удар по заводу за последние полгода.Он добавил, что компания Bayraktar вложила значительные средства в создание предприятия на Украине, большинство мощностей уже было почти готово, а основной персонал завершил обучение.Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве началось в конце 2023 года. Производительность предприятия должна была составлять 120 дронов в год. Общий объем инвестиций в производство на Украине руководство компании оценивало в 100 миллионов долларов.В МИД России неоднократно указывали, что военные заводы любых компаний, расположенные на Украине, станут законной целью Вооруженных сил РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, байрактар (bayraktar), украина, потери всу