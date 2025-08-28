https://crimea.ria.ru/20250828/chernomorskiy-flot-popolnilsya-dvumya-novymi-boevymi-korablyami-1149046406.html
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.Торжественная церемония подъема Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из главного Адмиралтейства состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий" в Балтийске, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", сказано в публикации на сайте ведомства.В Минобороны России отметили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания.Ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге заявил, что Военно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350. Фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменитПутин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
Еще три боевых корабля вошли в состав ВМФ России
14:35 28.08.2025 (обновлено: 14:38 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Торжественная церемония подъема Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из главного Адмиралтейства состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
"Подъем Военно-морского флага – не просто ритуал. Это начало новой главы в жизни корабля и его экипажа. Это присяга Родине, символ мужества, долга и готовности защищать Россию при любых обстоятельствах. Поздравляю экипажи с вступлением кораблей в боевой состав Военно-морского флота! Желаю доброй службы, успешно и в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению поставленных задач", – заявил главком ВМФ Моисеев.
Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий" в Балтийске, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", сказано в публикации на сайте ведомства.
В Минобороны России отметили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания.
"Разработкой и проектированием ПК "Виктор Великий" занималось АО "Северное ПКБ" ОСК, а проектированием малых ракетных кораблей "Ставрополь" проекта 21631 и "Тайфун" проекта 22800 занимались АО "Зеленодольское ПКБ" и АО ЦМКБ "Алмаз" ОСК соответственно", – рассказали в оборонном ведомстве России.
Ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге заявил, что Военно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350
. Фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".
Читайте также на РИА Новости Крым: