Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями

В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-08-28T14:35

2025-08-28T14:35

2025-08-28T14:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.Торжественная церемония подъема Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из главного Адмиралтейства состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий" в Балтийске, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", сказано в публикации на сайте ведомства.В Минобороны России отметили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания.Ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге заявил, что Военно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350. Фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменитПутин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

