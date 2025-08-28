Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/chernomorskiy-flot-popolnilsya-dvumya-novymi-boevymi-korablyami-1149046406.html
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T14:35
2025-08-28T14:38
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
балтийский флот
вмф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139250127_145:227:1135:784_1920x0_80_0_0_38b25fa287925911ff37e2fc70f119d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.Торжественная церемония подъема Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из главного Адмиралтейства состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий" в Балтийске, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", сказано в публикации на сайте ведомства.В Минобороны России отметили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания.Ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге заявил, что Военно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350. Фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменитПутин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139250127_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_bf0a239bf396399e741261706f2fb8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, балтийский флот, вмф
Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями

Еще три боевых корабля вошли в состав ВМФ России

14:35 28.08.2025 (обновлено: 14:38 28.08.2025)
 
© Министерство обороны РФКорабли ВМФ России
Корабли ВМФ России
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В боевой строй ВМФ России встали сразу три корабля. Ряды пополнили патрульный и два ракетных судна. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Торжественная церемония подъема Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из главного Адмиралтейства состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
"Подъем Военно-морского флага – не просто ритуал. Это начало новой главы в жизни корабля и его экипажа. Это присяга Родине, символ мужества, долга и готовности защищать Россию при любых обстоятельствах. Поздравляю экипажи с вступлением кораблей в боевой состав Военно-морского флота! Желаю доброй службы, успешно и в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению поставленных задач", – заявил главком ВМФ Моисеев.
Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий" в Балтийске, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", сказано в публикации на сайте ведомства.
В Минобороны России отметили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания.

"Разработкой и проектированием ПК "Виктор Великий" занималось АО "Северное ПКБ" ОСК, а проектированием малых ракетных кораблей "Ставрополь" проекта 21631 и "Тайфун" проекта 22800 занимались АО "Зеленодольское ПКБ" и АО ЦМКБ "Алмаз" ОСК соответственно", – рассказали в оборонном ведомстве России.

Ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге заявил, что Военно-морской флот России в 2026 году планирует заложить еще два фрегата проекта 22350. Фрегаты этого проекта являются носителями современного ракетного вооружения морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр", а также носителями новейшего гиперзвукового комплекса "Циркон".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
 
Министерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиБалтийский флотВМФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
14:16Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
13:52Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
13:42В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
13:35В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
13:30Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:20ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
12:14ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
12:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:00В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
11:37Крымчанин избил сожительницу до смерти
11:23В Севастополе стреляют военные: что известно
Лента новостейМолния