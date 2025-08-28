Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 28.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_0:74:1239:771_1920x0_80_0_0_d48893f8a914948015e4815661ad114d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.Кроме пожара на территории Геленджикского лесничества, утром в четверг также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский. Спустя насколько часов возгорание на НПЗ потушили.
краснодарский край
геленджик
Новости
краснодарский край, новости, пожар, геленджик, происшествия
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров

Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 14 гектаров – оперштаб

12:43 28.08.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛесной пожар в Геленджикском лесничестве
Лесной пожар в Геленджикском лесничестве
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.
"Площадь пожаров, спровоцированных ночной атакой БПЛА, по данным минприроды Краснодарского края, составляет в Красной Щели – шесть гектаров, в Грековой Щели – пять гектаров, в Темной Щели – 1 гектар, в районе села Береговое – 2 гектара", – сообщили в ведомстве.
Кроме пожара на территории Геленджикского лесничества, утром в четверг также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский. Спустя насколько часов возгорание на НПЗ потушили.
