Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.Кроме пожара на территории Геленджикского лесничества, утром в четверг также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский. Спустя насколько часов возгорание на НПЗ потушили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лесВ Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА13 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

