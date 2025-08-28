https://crimea.ria.ru/20250828/ploschad-lesnogo-pozhara-v-gelendzhike-vyrosla-do-14-gektarov-1149044578.html
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T12:43
2025-08-28T12:43
2025-08-28T12:43
краснодарский край
новости
пожар
геленджик
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_0:74:1239:771_1920x0_80_0_0_d48893f8a914948015e4815661ad114d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.Кроме пожара на территории Геленджикского лесничества, утром в четверг также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский. Спустя насколько часов возгорание на НПЗ потушили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лесВ Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА13 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
краснодарский край
геленджик
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_57:0:1182:844_1920x0_80_0_0_77938ff5063780c09947c16cbaef8c05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, пожар, геленджик, происшествия
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 14 гектаров – оперштаб