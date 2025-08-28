https://crimea.ria.ru/20250828/23-turista-zablokirovany-lesnym-pozharom-pod-gelendzhikom-1149040623.html

23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 23 туриста оказались заблокированы лесным пожаром на пляже под Геленджиком. Как сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, людей эвакуируют катером.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский.По данным чрезвычайного ведомства, пожар на 3,2 гектарах в Пшадском лесничестве возле населенного пункта Криница тушат более 40 специалистов, 11 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и 5 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 деньБольшой ландшафтный пожар под Симферополем потушилиПод Анапой потушили лесной пожар

