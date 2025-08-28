Рейтинг@Mail.ru
23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/23-turista-zablokirovany-lesnym-pozharom-pod-gelendzhikom-1149040623.html
23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком - РИА Новости Крым, 28.08.2025
23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
23 туриста оказались заблокированы лесным пожаром на пляже под Геленджиком. Как сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, людей эвакуируют... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T10:12
2025-08-28T10:31
геленджик
пожар
происшествия
новости
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e34da9fb21d9f014a77fc3b649e0fa67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 23 туриста оказались заблокированы лесным пожаром на пляже под Геленджиком. Как сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, людей эвакуируют катером.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский.По данным чрезвычайного ведомства, пожар на 3,2 гектарах в Пшадском лесничестве возле населенного пункта Криница тушат более 40 специалистов, 11 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и 5 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 деньБольшой ландшафтный пожар под Симферополем потушилиПод Анапой потушили лесной пожар
геленджик
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856544_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_9139ce783505db67041df3e78ddbdc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геленджик, пожар, происшествия, новости, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

В Геленджике 23 туриста отрезаны лесным пожаром от путей эвакуации - МЧС

10:12 28.08.2025 (обновлено: 10:31 28.08.2025)
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 23 туриста оказались заблокированы лесным пожаром на пляже под Геленджиком. Как сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, людей эвакуируют катером.
Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский.
"Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевозят в безопасное место на катере ГИМС МЧС России", – информируют спасатели.
По данным чрезвычайного ведомства, пожар на 3,2 гектарах в Пшадском лесничестве возле населенного пункта Криница тушат более 40 специалистов, 11 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и 5 единиц техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Под Анапой потушили лесной пожар
 
ГеленджикПожарПроисшествияНовостиКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Афипский НПЗ потушили
10:27Часть Крыма осталась без воды
10:1223 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
10:10В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА
09:48В России разработали тест на 25 инфекций
09:35Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
09:26В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
09:22Крымский мост сейчас: время ожидания выросло до 4 часов
09:16Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужба
09:09Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка
08:47Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму
08:33Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
08:1110 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
08:04Гостевые дома в Крыму: собственникам не нужно переоформлять землю
07:44ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
07:34Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
07:20102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
07:04В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
06:48Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
06:21Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
Лента новостейМолния