Афипский НПЗ потушили
Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, возникший в результате падения украинского беспилотника, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, возникший в результате падения украинского беспилотника, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Утром в четверг стало известно, что из-за падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский Краснодарского края.Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве. На данный момент площадь возгорания составляет 3,2 гектара. Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их вывозят на катерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
