Рейтинг@Mail.ru
Афипский НПЗ потушили - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/afipskiy-npz-potushili-1149041423.html
Афипский НПЗ потушили
Афипский НПЗ потушили - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Афипский НПЗ потушили
Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, возникший в результате падения украинского беспилотника, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T10:44
2025-08-28T10:50
нпз
краснодарский край
новости
кубань
пожар
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9564483d889e05fc0a315653122e3160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, возникший в результате падения украинского беспилотника, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Утром в четверг стало известно, что из-за падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский Краснодарского края.Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве. На данный момент площадь возгорания составляет 3,2 гектара. Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их вывозят на катерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050830_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e11a23d66526d628a953e1cc1773eb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нпз, краснодарский край, новости, кубань, пожар, атаки всу
Афипский НПЗ потушили

Афипский НПЗ в Краснодарском крае потушили

10:44 28.08.2025 (обновлено: 10:50 28.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, возникший в результате падения украинского беспилотника, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

"Возгорание после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировано в 8:20. В работах по тушению было задействовано 63 человека, 26 единиц техники", - говорится в сообщении.

Утром в четверг стало известно, что из-за падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский Краснодарского края.
Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве. На данный момент площадь возгорания составляет 3,2 гектара. Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их вывозят на катерах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА
10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
 
НПЗКраснодарский крайНовостиКубаньПожарАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:20ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
12:14ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
12:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:00В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
11:37Крымчанин избил сожительницу до смерти
11:23В Севастополе стреляют военные: что известно
11:17Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских
11:03Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
10:44Афипский НПЗ потушили
10:27Часть Крыма осталась без воды
10:1223 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
10:10В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА
09:48В России разработали тест на 25 инфекций
09:35Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
09:26В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
09:22Крымский мост сейчас: время ожидания выросло до 4 часов
Лента новостейМолния