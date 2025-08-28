В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА

https://crimea.ria.ru/20250828/v-gelendzhike-evakuirovali-bazu-otdykha-posle-padeniya-oblomkov-bpla-1149040446.html
2025-08-28T10:10
2025-08-28T10:10
2025-08-28T10:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_07f870ad916a58d59c5117d0c1cc4e9b.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Геленджике из-за пожара в лесном массиве после падения обломков украинского БПЛА эвакуировали базу отдыха. Людей переселили в пункт временного пребывания на базе сельской школы, сообщил глава муниципального образования Геленджика Алексей Богодистов.Ночью в 2:30 в ЕДДС поступил звонок о возгорании в лесном массиве в районе села Криница в Геленджике. Возгорание произошло после падения обломков вражеского дрона. Обнаружены три очага общей площадью 200 "квадратов", в тушении задействованы 14 человек и четыре спецмашины.На данный момент продолжается тушение лесного пожара. На место направлен вертолет, но его работе пока мешает боковой ветер. На тушении работают пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр, добавил глава муниципального образования.Также в четверг сообщалось, что в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось здание локомотивного депо, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются.Также в Ростовской области из-за угрозы детонации боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское эвакуировали жителей более 50 домов.Всего за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, сбили 102 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РоссииНад морем у Севастополя сбили три воздушных цели - РазвожаевСерия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
10:10 28.08.2025 (обновлено: 10:11 28.08.2025)
CИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Геленджике из-за пожара в лесном массиве после падения обломков украинского БПЛА эвакуировали базу отдыха. Людей переселили в пункт временного пребывания на базе сельской школы, сообщил глава муниципального образования Геленджика Алексей Богодистов.
Ночью в 2:30 в ЕДДС поступил звонок о возгорании в лесном массиве в районе села Криница в Геленджике. Возгорание произошло после падения обломков вражеского дрона
. Обнаружены три очага общей площадью 200 "квадратов", в тушении задействованы 14 человек и четыре спецмашины.
"В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания", – сказано в сообщении.
На данный момент продолжается тушение лесного пожара. На место направлен вертолет, но его работе пока мешает боковой ветер. На тушении работают пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр, добавил глава муниципального образования.
"В тушении задействованы 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава. Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", – уточнил Алексей Богодистов.
Также в четверг сообщалось
, что в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось здание локомотивного депо, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются
.
Также в Ростовской области из-за угрозы детонации
боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское эвакуировали жителей более 50 домов.
Всего за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, сбили 102 вражеских дрона.
