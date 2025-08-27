https://crimea.ria.ru/20250827/13-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149035798.html

13 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

13 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 27.08.2025

13 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО России уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщило журналистам Минобороны РФ."Двадцать седьмого августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА - над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

