Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова скопилось почти 1700 автомобилей после остановки движения на транспортном... 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова скопилось почти 1700 автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост перекрыли для проезда транспорта вечером в четверг и возобновили движение спустя 40 минут.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения

Крымский мост – после открытия движения в очереди со стороны Керчи почти 1700 автомобилей

19:10 28.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова скопилось почти 1700 автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост перекрыли для проезда транспорта вечером в четверг и возобновили движение спустя 40 минут.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1672 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 19 часов.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
 
Ситуация на дорогах Крыма, Крымский мост, Крым, Керчь, Тамань, Краснодарский край, Очереди на Крымском мосту
 
