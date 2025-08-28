https://crimea.ria.ru/20250828/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-1148953555.html

Крымский мост открыт для проезда

Крымский мост открыт для проезда

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов

2025

