Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Крымский мост открыт для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T18:38
2025-08-28T18:38
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
Крымский мост открыт для проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
