Крымчанин избил сожительницу до смерти
Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T11:37
2025-08-28T11:37
2025-08-28T11:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в апреле этого года 31-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта со своей сожительницей избил женщину.Подсудимый был задержан сотрудниками полиции, свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и раскаялся в содеянном."Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в прокуратуре Крыма.Ранее стало известно, что жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угареСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыЖитель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
Житель Бахчисарайского района Крыма получил 8 лет колонии за убийство сожительницы
11:37 28.08.2025 (обновлено: 11:40 28.08.2025)