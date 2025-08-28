Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин избил сожительницу до смерти - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/krymchan-izbil-sozhitelnitsu-do-smerti-1149042329.html
Крымчанин избил сожительницу до смерти
Крымчанин избил сожительницу до смерти - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Крымчанин избил сожительницу до смерти
Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T11:37
2025-08-28T11:40
прокуратура республики крым
приговор
убийство
крым
новости крыма
правосудие
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00099489bcf3a0aa56a527c9cc3d66d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в апреле этого года 31-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта со своей сожительницей избил женщину.Подсудимый был задержан сотрудниками полиции, свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и раскаялся в содеянном."Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в прокуратуре Крыма.Ранее стало известно, что жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угареСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыЖитель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5a20760aef5fdc799f5a58aed362ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, приговор, убийство, крым, новости крыма, правосудие, закон и право
Крымчанин избил сожительницу до смерти

Житель Бахчисарайского района Крыма получил 8 лет колонии за убийство сожительницы

11:37 28.08.2025 (обновлено: 11:40 28.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, в апреле этого года 31-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта со своей сожительницей избил женщину.
"В результате причиненных телесных повреждений потерпевшая впала в кому и в сознание не приходила. От полученных ударов образовалась закрытая черепно-мозговая травма, от чего через несколько дней наступила смерть потерпевшей", – сказано в сообщении.
Подсудимый был задержан сотрудниками полиции, свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
"Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в прокуратуре Крыма.
Ранее стало известно, что жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угаре
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
 
Прокуратура Республики КрымПриговорУбийствоКрымНовости КрымаПравосудиеЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:20ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
12:14ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
12:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:00В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
11:37Крымчанин избил сожительницу до смерти
11:23В Севастополе стреляют военные: что известно
11:17Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских
11:03Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
10:44Афипский НПЗ потушили
10:27Часть Крыма осталась без воды
10:1223 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
10:10В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА
09:48В России разработали тест на 25 инфекций
09:35Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
09:26В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
09:22Крымский мост сейчас: время ожидания выросло до 4 часов
Лента новостейМолния