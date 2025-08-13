Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
Севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.Инцидент произошел в квартире на улице Героев Севастополя. Будучи в гостях у малознакомых ему людей, нетрезвый обвиняемый "на почве личных неприязненных отношений" поссорился с 62-летним хозяином жилья и напал на него с ножом.Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники полиции.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвинительное заключение утверждено. Обвиняемый уже был судим.
новости крыма, новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, убийство
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого

Жителя Севастополя будут судить за попытку заколоть знакомого в пьяной ссоре

09:19 13.08.2025 (обновлено: 09:24 13.08.2025)
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
Инцидент произошел в квартире на улице Героев Севастополя. Будучи в гостях у малознакомых ему людей, нетрезвый обвиняемый "на почве личных неприязненных отношений" поссорился с 62-летним хозяином жилья и напал на него с ножом.
"Пострадавший смог выбежать на улицу, где ему оказали первую помощь соседи, затем вызвали скорую помощь и полицию", – рассказали в прокуратуре.
Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники полиции.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвинительное заключение утверждено. Обвиняемый уже был судим.
Новости КрымаНовости СевастополяСевастопольПрокуратура города СевастополяУбийство
 
