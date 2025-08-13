https://crimea.ria.ru/20250813/zhitel-sevastopolya-pytalsya-ubit-znakomogo-v-pyanom-ugare--1148681658.html
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
Севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Об этом сообщает прокуратура...
2025-08-13T09:19
2025-08-13T09:19
2025-08-13T09:24
новости крыма
новости севастополя
севастополь
прокуратура города севастополя
убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.Инцидент произошел в квартире на улице Героев Севастополя. Будучи в гостях у малознакомых ему людей, нетрезвый обвиняемый "на почве личных неприязненных отношений" поссорился с 62-летним хозяином жилья и напал на него с ножом.Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники полиции.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвинительное заключение утверждено. Обвиняемый уже был судим. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного ФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода Спрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужа
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
Жителя Севастополя будут судить за попытку заколоть знакомого в пьяной ссоре
09:19 13.08.2025 (обновлено: 09:24 13.08.2025)