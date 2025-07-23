https://crimea.ria.ru/20250723/spryatala-telo-v-musornoy-yame--krymchanka-otvetit-za-ubiystvo-byvshego-muzha-1148161690.html

Спрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужа

Спрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужа - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Спрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужа

Жительница крымского села Заречное убила бывшего мужа, вместе с новым сожителем спрятала его тело в яме с мусором, сняла с карты убитого более 80 тысяч рублей – РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T16:43

2025-07-23T16:43

2025-07-23T16:43

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Жительница крымского села Заречное убила бывшего мужа, вместе с новым сожителем спрятала его тело в яме с мусором, сняла с карты убитого более 80 тысяч рублей – теперь злоумышленница пойдет в колонию, сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, своего экс-супруга женщина убила еще в мае 2022 года, когда мужчина пришел к ней выяснять отношения.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, с заявлением о пропаже отца в органы обратился сын погибшего. Пока правоохранители его искали, бывшая супруга отрицала причастность к его исчезновению."В марте текущего года обвиняемая рассказала сыну о том, что совершила. Женщина была задержана сотрудниками органов внутренних дел", – сказано в сообщении надзорного ведомства.В ходе следствия тело нашли, женщина полностью признала свою вину. По решению суда она отправится в колонию общего режима на девять лет с дальнейшим ограничением свободы еще на год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревностиВ Крыму мужчина зарезал сестру и расстрелял ее мужаВ Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, убийство, суд, приговор