Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250807/v-novosibirskoy-oblasti-predotvratili-pokushenie-na-rossiyskogo-voennogo-1148546906.html
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T08:30
2025-08-07T08:30
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
покушение
происшествия
новосибирск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России.По данным спецслужбы задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску "быстрого заработка". Подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход.Злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram, добавили в ведомстве. Возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал. Подростки задержаны, сообщили в СК России."Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новосибирск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, происшествия, новосибирск, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

08:30 07.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом <...> в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны <...> с применением токсичных химических веществ", — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску "быстрого заработка". Подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход.
Злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram, добавили в ведомстве. Возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал. Подростки задержаны, сообщили в СК России.
"Несовершеннолетние были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
"Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПокушениеПроисшествияНовосибирскСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Крымский мост снова открыт для движения транспорта
09:37Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
09:26Семь поездов в Крым идут с опозданием
09:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:04Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
09:02В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света
08:35Воздушная тревога в Севастополе
08:30В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
08:20Крымский мост снова закрыт
08:12Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
08:01Крымский мост сейчас: ситуация после шестичасового перекрытия движения
07:46Крымский мост открыли для движения
07:31Что происходит на Крымском мосту
07:1550 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями
07:02Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ
06:52Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
06:43Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
06:04Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
05:55Крымский мост закрыт с 2 часов ночи
01:19Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа
Лента новостейМолния