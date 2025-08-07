https://crimea.ria.ru/20250807/v-novosibirskoy-oblasti-predotvratili-pokushenie-na-rossiyskogo-voennogo-1148546906.html
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России.По данным спецслужбы задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску "быстрого заработка". Подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход.Злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram, добавили в ведомстве. Возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал. Подростки задержаны, сообщили в СК России."Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом <...> в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны <...> с применением токсичных химических веществ", — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску "быстрого заработка". Подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход.
Злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram, добавили в ведомстве. Возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал. Подростки задержаны, сообщили в СК России.
"Несовершеннолетние были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
"Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.
