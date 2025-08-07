https://crimea.ria.ru/20250807/v-novosibirskoy-oblasti-predotvratili-pokushenie-na-rossiyskogo-voennogo-1148546906.html

В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного - РИА Новости Крым, 07.08.2025

В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России. 2025-08-07

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Об этом сообщили в ФСБ России.По данным спецслужбы задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску "быстрого заработка". Подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход.Злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram, добавили в ведомстве. Возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал. Подростки задержаны, сообщили в СК России."Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

