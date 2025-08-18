https://crimea.ria.ru/20250818/kerchanka-poluchila-srok-za-ubiystvo-spyaschego-muzha-1148809794.html
Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
Жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.Уточняется, что фигурантка дала признательные показания и на месте описала ход событий. Как указывает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина совершила убийство после очередного конфликта с мужем, который злоупотреблял алкоголем.По решению суда она отправится в исправительную колонию общего режима на 6,5 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемыйЖитель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 годуСевастополец забил семейную пару соседей кирпичом
