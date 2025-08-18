Рейтинг@Mail.ru
Керчанка получила срок за убийство спящего мужа - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/kerchanka-poluchila-srok-za-ubiystvo-spyaschego-muzha-1148809794.html
Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
Керчанка получила срок за убийство спящего мужа - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
Жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T14:51
2025-08-18T14:51
крым
керчь
новости крыма
происшествия
убийство
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148809681_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63fdc3d977a7115e39cbc236ae422b7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.Уточняется, что фигурантка дала признательные показания и на месте описала ход событий. Как указывает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина совершила убийство после очередного конфликта с мужем, который злоупотреблял алкоголем.По решению суда она отправится в исправительную колонию общего режима на 6,5 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемыйЖитель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 годуСевастополец забил семейную пару соседей кирпичом
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148809681_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b10c78783da09a011f8913f653ff413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, новости крыма, происшествия, убийство, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
Керчанка получила срок за убийство спящего мужа

Следком: жительницу Керчи осудили на 6,5 лет колонии за убийство спящего мужа

14:51 18.08.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЖительницу Керчи осудили за убийство супруга
Жительницу Керчи осудили за убийство супруга
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Жительница Керчи отправится в колонию за то, что задушила спящего мужа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.
"Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 56-летней жительницы Керчи. Судом она признана виновной в совершении убийства 46-летнего супруга", – сказано в сообщении.
Уточняется, что фигурантка дала признательные показания и на месте описала ход событий. Как указывает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина совершила убийство после очередного конфликта с мужем, который злоупотреблял алкоголем.
По решению суда она отправится в исправительную колонию общего режима на 6,5 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задушил свою 16-летнюю племянницу: на Кубани задержан подозреваемый
Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году
Севастополец забил семейную пару соседей кирпичом
 
КрымКерчьНовости КрымаПроисшествияУбийствоСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
16:00В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"
15:38Галерея искусств и театр на мысе Хрустальном – когда достроят объекты
15:27Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом
15:12До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области
14:51Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
14:22Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто
14:20В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
14:03Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
13:48Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
13:20Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта
13:09Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод
12:35В Крыму на Демерджи пострадал турист
12:20Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"
12:15Когда построят канализационный коллектор в Балаклаве
11:53Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию
11:38Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов
11:2220 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области
11:15Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего
10:50Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте
Лента новостейМолния