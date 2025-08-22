Рейтинг@Mail.ru
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/sup-razdora-v-sevastopole-rabochiy-sbrosil-kollegu-s-lestnitsy-posle-ssory-1148903024.html
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
В Севастополе 47-летний рабочий из Дагестана напал на своего 51-летнего коллегу-земляка из-за тарелки супа, за что теперь пойдет под суд. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T09:40
2025-08-22T09:40
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c5d1104dbdedb9516dcacc38502ab6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 47-летний рабочий из Дагестана напал на своего 51-летнего коллегу-земляка из-за тарелки супа, за что теперь пойдет под суд. Об этом сообщает полиция города.По данным правоохранительных органов, иностранные специалисты приехали на полуостров работать виноградарями в селе Родное Балаклавского района. После окончания одной из смен коллеги решили расслабиться за горячительными напитками в строительном вагончике. В ходе застолья младший из земляков потребовал налить ему супа, однако получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил товарища и стал угрожать ему. Рабочих пришлось разнимать другим присутствующим, но на этом конфликт не закончился.Некоторое время спустя потерпевший поднимался на второй этаж по лестнице, ведущей в спальное помещение, и на его пути встал обиженный односельчанин. Мужчина получил серьезные травмы спины и был доставлен в городскую больницу. Позже обидчик явился в медучреждение, где, представившись родственником пострадавшего, угрожал ему расправой, если тот сообщит о случившемся в полицию.Любителя супа задержали, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Ранее сообщалось, что севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угареКрымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссореКерчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1db89736fafb88eea87a98ca75c2986f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры

В Севастополе рабочий из Дагестана столкнул земляка с лестницы после ссоры из-за супа

09:40 22.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 47-летний рабочий из Дагестана напал на своего 51-летнего коллегу-земляка из-за тарелки супа, за что теперь пойдет под суд. Об этом сообщает полиция города.
По данным правоохранительных органов, иностранные специалисты приехали на полуостров работать виноградарями в селе Родное Балаклавского района. После окончания одной из смен коллеги решили расслабиться за горячительными напитками в строительном вагончике. В ходе застолья младший из земляков потребовал налить ему супа, однако получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил товарища и стал угрожать ему. Рабочих пришлось разнимать другим присутствующим, но на этом конфликт не закончился.
Некоторое время спустя потерпевший поднимался на второй этаж по лестнице, ведущей в спальное помещение, и на его пути встал обиженный односельчанин.
"В ходе возобновившейся словесной перепалки злоумышленник толкнул в грудь земляка с такой силой, что тот повис на перилах, практически падая вниз. Вместо того, чтобы помочь ему, мужчина наоборот еще раз толкнул коллегу и последний сорвался вниз", – добавили в полиции.
Мужчина получил серьезные травмы спины и был доставлен в городскую больницу. Позже обидчик явился в медучреждение, где, представившись родственником пострадавшего, угрожал ему расправой, если тот сообщит о случившемся в полицию.
Любителя супа задержали, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее сообщалось, что севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угаре
Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссоре
Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПроисшествияПолиция Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
10:38ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
10:27Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе
10:17В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
09:48Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
09:40Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
09:32Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
09:24Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
09:05В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
08:4650 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД
08:19Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии
07:56Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике
07:3754 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
07:10День Государственного Флага России
06:41Мощное землетрясение произошло в проливе Дрейка
06:17Крымский мост - что с очередями утром в пятницу
06:01Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
23:56Певцов в Севастополе раскрыл секрет непобедимости России и русских
Лента новостейМолния