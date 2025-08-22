https://crimea.ria.ru/20250822/sup-razdora-v-sevastopole-rabochiy-sbrosil-kollegu-s-lestnitsy-posle-ssory-1148903024.html
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
В Севастополе рабочий из Дагестана столкнул земляка с лестницы после ссоры из-за супа
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 47-летний рабочий из Дагестана напал на своего 51-летнего коллегу-земляка из-за тарелки супа, за что теперь пойдет под суд. Об этом сообщает полиция города.
По данным правоохранительных органов, иностранные специалисты приехали на полуостров работать виноградарями в селе Родное Балаклавского района. После окончания одной из смен коллеги решили расслабиться за горячительными напитками в строительном вагончике. В ходе застолья младший из земляков потребовал налить ему супа, однако получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил товарища и стал угрожать ему. Рабочих пришлось разнимать другим присутствующим, но на этом конфликт не закончился.
Некоторое время спустя потерпевший поднимался на второй этаж по лестнице, ведущей в спальное помещение, и на его пути встал обиженный односельчанин.
"В ходе возобновившейся словесной перепалки злоумышленник толкнул в грудь земляка с такой силой, что тот повис на перилах, практически падая вниз. Вместо того, чтобы помочь ему, мужчина наоборот еще раз толкнул коллегу и последний сорвался вниз", – добавили в полиции.
Мужчина получил серьезные травмы спины и был доставлен в городскую больницу. Позже обидчик явился в медучреждение, где, представившись родственником пострадавшего, угрожал ему расправой, если тот сообщит о случившемся в полицию.
Любителя супа задержали, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее сообщалось
, что севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.
