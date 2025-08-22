https://crimea.ria.ru/20250822/sup-razdora-v-sevastopole-rabochiy-sbrosil-kollegu-s-lestnitsy-posle-ssory-1148903024.html

Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры

Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры

В Севастополе 47-летний рабочий из Дагестана напал на своего 51-летнего коллегу-земляка из-за тарелки супа, за что теперь пойдет под суд. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T09:40

2025-08-22T09:40

2025-08-22T09:40

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

происшествия

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c5d1104dbdedb9516dcacc38502ab6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 47-летний рабочий из Дагестана напал на своего 51-летнего коллегу-земляка из-за тарелки супа, за что теперь пойдет под суд. Об этом сообщает полиция города.По данным правоохранительных органов, иностранные специалисты приехали на полуостров работать виноградарями в селе Родное Балаклавского района. После окончания одной из смен коллеги решили расслабиться за горячительными напитками в строительном вагончике. В ходе застолья младший из земляков потребовал налить ему супа, однако получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил товарища и стал угрожать ему. Рабочих пришлось разнимать другим присутствующим, но на этом конфликт не закончился.Некоторое время спустя потерпевший поднимался на второй этаж по лестнице, ведущей в спальное помещение, и на его пути встал обиженный односельчанин. Мужчина получил серьезные травмы спины и был доставлен в городскую больницу. Позже обидчик явился в медучреждение, где, представившись родственником пострадавшего, угрожал ему расправой, если тот сообщит о случившемся в полицию.Любителя супа задержали, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Ранее сообщалось, что севастопольца будут судить за попытку убить знакомого в пьяной ссоре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угареКрымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссореКерчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя