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Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого

Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого

В Керчи мужчина отправится за решетку за убийство знакомого после пьяной ссоры, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T14:41

2025-07-18T14:41

2025-07-18T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В Керчи мужчина отправится за решетку за убийство знакомого после пьяной ссоры, сообщает прокуратура Крыма.По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в доме осужденного на почве бытового конфликта, приправленного алкогольным опьянением. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары.Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции, свою вину признает полностью.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Обе пострадавшие девочки были доставлены в больницу скорой помощи. Позже стало известно, что одна из них скончалась в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесуПросила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство материВ Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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