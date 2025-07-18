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Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
В Керчи мужчина отправится за решетку за убийство знакомого после пьяной ссоры, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T14:41
2025-07-18T14:41
2025-07-18T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В Керчи мужчина отправится за решетку за убийство знакомого после пьяной ссоры, сообщает прокуратура Крыма.По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в доме осужденного на почве бытового конфликта, приправленного алкогольным опьянением. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары.Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции, свою вину признает полностью.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Обе пострадавшие девочки были доставлены в больницу скорой помощи. Позже стало известно, что одна из них скончалась в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесуПросила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство материВ Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежал
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новости, новости крыма, керчь, происшествия, приговор, суд
Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
Житель Керчи получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого после пьяной ссоры
14:41 18.07.2025 (обновлено: 14:48 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В Керчи мужчина отправится за решетку за убийство знакомого после пьяной ссоры, сообщает прокуратура Крыма.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в доме осужденного на почве бытового конфликта, приправленного алкогольным опьянением. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары.
"Погибшему были причинены множественные переломы костей черепа с повреждением головного мозга, от чего последний скончался на месте", – уточняют в прокуратуре.
Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции, свою вину признает полностью.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал
на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Обе пострадавшие девочки были доставлены в больницу скорой помощи. Позже стало известно, что одна из них скончалась в больнице
.
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