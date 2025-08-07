https://crimea.ria.ru/20250807/krymchanin-poluchil-5-let-za-pokushenie-na-ubiystvo-znakomogo-v-pyanoy-ssore-1148557074.html

Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссоре

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма 21-летний местный житель приговорен к заключению за попытку убийства своего знакомого. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в селе Новопокровка. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со знакомым и нанес ему не менее 10 ударов ножом."Пострадавший оказал нападавшему активное физическое сопротивление", – сказано в сообщении.В судебном заседании мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Ранее стало известно, что 56-летний житель Советского района Крыма арестован по обвинению в убийстве односельчанина в ходе ссоры. Обвиняемый, находясь возле одного из домов в селе Чапаевка, в ходе возникшего конфликта с односельчанином ударил последнего кухонным ножом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Просила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство материСпрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужаИностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт

