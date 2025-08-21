Рейтинг@Mail.ru
Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/zhitel-kubani-iz-revnosti-zakazal-podrugu-svoey-eks-suprugi-1148880082.html
Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
34-летний житель Краснодара из ревности заказал убийство подруги своей бывшей жены. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина был... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T12:01
2025-08-21T12:01
россия
краснодарский край
убийство
ирина волк
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110497/69/1104976941_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_77e21e0ea84946beb571217caf94377c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 34-летний житель Краснодара из ревности заказал убийство подруги своей бывшей жены. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина был задержан.По данным полиции, житель краевой столицы приревновал бывшую супругу к ее 20-летней подруге и обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства. Мужчина согласился и обратился в полицию. Встреча посредника с заказчиком, который передал в качестве задатка 500 тысяч рублей, прошла уже под контролем полицейских.Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и передан в следственные органы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревностиВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранцаМать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110497/69/1104976941_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_ccc6d16393c91f5cd8f9f117ab6a8f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, краснодарский край, убийство, ирина волк, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги

МВД: житель Краснодара из ревности заказал убийство подруги своей экс-супруги

12:01 21.08.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСодержание под стражей
Содержание под стражей - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 34-летний житель Краснодара из ревности заказал убийство подруги своей бывшей жены. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина был задержан.
По данным полиции, житель краевой столицы приревновал бывшую супругу к ее 20-летней подруге и обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства. Мужчина согласился и обратился в полицию. Встреча посредника с заказчиком, который передал в качестве задатка 500 тысяч рублей, прошла уже под контролем полицейских.

"Оперативники изготовили постановочные фотографии якобы с места убийства, на которых запечатлели загримированную соответствующим образом девушку. После того, как заказчик получил фотографии, он передал своему знакомому еще 500 тысяч рублей", – сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и передан в следственные органы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца
Мать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе
 
РоссияКраснодарский крайУбийствоИрина ВолкНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
14:25"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
14:20Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
14:07Встреча Путина и Зеленского – названо условие
13:56Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан
13:53"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
13:48Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
13:40В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
13:34В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные
13:29На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
13:20Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
13:10ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max
13:05Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки
12:48Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
12:37Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины
12:26Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
12:12Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
12:01Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
11:38Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
11:30Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
Лента новостейМолния