Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
2025-08-21T12:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 34-летний житель Краснодара из ревности заказал убийство подруги своей бывшей жены. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина был задержан.По данным полиции, житель краевой столицы приревновал бывшую супругу к ее 20-летней подруге и обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства. Мужчина согласился и обратился в полицию. Встреча посредника с заказчиком, который передал в качестве задатка 500 тысяч рублей, прошла уже под контролем полицейских.Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и передан в следственные органы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревностиВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранцаМать и сын организовали заказное убийство родственников в Симферополе
