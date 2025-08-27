https://crimea.ria.ru/20250827/dva-novykh-avtobusnykh-marshruta--zapustyat-v-krymu-1149031382.html
Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму
Два новых автобусных маршрута свяжут крымскую столицу с населенными пунктами Симферопольского района. Об этом в среду информирует минтранс республики. РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Два новых автобусных маршрута свяжут крымскую столицу с населенными пунктами Симферопольского района. Об этом в среду информирует минтранс республики.По данным минтранса, на маршрутах будет работать новая техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Расписанию при необходимости скорректируют с учетом потребностей пассажиров.19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщал ранее Росавтотранс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутовНовый автобусный маршрут соединил Севастополь и АстраханьНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
