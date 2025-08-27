Рейтинг@Mail.ru
Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму
Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму
Два новых автобусных маршрута свяжут крымскую столицу с населенными пунктами Симферопольского района. Об этом в среду информирует минтранс республики. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T21:34
2025-08-27T20:57
автобус
автобусное сообщение
крым
симферопольский район
симферополь
транспорт
новости крыма
минтранс крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Два новых автобусных маршрута свяжут крымскую столицу с населенными пунктами Симферопольского района. Об этом в среду информирует минтранс республики.По данным минтранса, на маршрутах будет работать новая техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Расписанию при необходимости скорректируют с учетом потребностей пассажиров.19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщал ранее Росавтотранс.
крым
симферопольский район
симферополь
автобус, автобусное сообщение, крым, симферопольский район, симферополь, транспорт, новости крыма, минтранс крыма
Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму

Два новых автобусных маршрута запустят в Симферопольском районе – минтранс

21:34 27.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Два новых автобусных маршрута свяжут крымскую столицу с населенными пунктами Симферопольского района. Об этом в среду информирует минтранс республики.

"С 28 августа "Крымтроллейбус" начнет обслуживание автобусных маршрутов № 338-23 "Мазанка-Симферополь" и № 377-23 "Опушки-Симферополь" в Симферопольском районе Крыма.

По данным минтранса, на маршрутах будет работать новая техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Расписанию при необходимости скорректируют с учетом потребностей пассажиров.
19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщал ранее Росавтотранс.
Лента новостейМолния