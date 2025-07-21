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В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов

В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутов

Часть автобусных и троллейбусных маршрутов в Симферополе переводится на режим работы с исключительно безналичной оплатой. Об этом напоминает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T07:03

2025-07-21T07:03

2025-07-21T06:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Часть автобусных и троллейбусных маршрутов в Симферополе переводится на режим работы с исключительно безналичной оплатой. Об этом напоминает пресс-служба предприятия "Крымтроллейбус".В частности речь идет об автобусных маршрутах №5 Маршала Жукова - Пневматика, 9 Комсомольское – Железнодорожный вокзал, 13А Свобода - РКБ имени Н.А. Семашко (новая), 27 Белое-4 – Дворец водных видов спорта, 59 Ракетная – площадь Амет-Хана Султана, 77 микрорайон Загородный - Маршала Жукова, 91, ГРЭС – Ак-Мечеть, 92 Леси Украинки– рынок "Светофор", 100 Аэрофлотский – Дачный массив “Таврида”.Также безналичная оплата вводится на троллейбусных маршрутах №5 Новоромановка - микрорайон Загородный, 9 Аэрофлотский - 7-я горбольница, 10 Аэропорт "Заводское" - Арабатская (кольцо), 16 Марьино - РКБ имени Н.А. Семашко (новая).В Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой, сообщили ранее в пресс-службе администрации крымской столицы, отметив, что эксперимент продлится две недели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановилиПоездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в КрымуТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, новости, общественный транспорт, симферополь, новости крыма