Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань
Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь, Краснодар, Элиста, пос. Яшкуль, Астрахань. РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. С 9 августа 2025 года начал работу новый межрегиональный автобусный маршрут "Севастополь – Астрахань". Как сообщает министерство транспорта Республики Крым, автобус будет ходить через день по маршруту Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь, Краснодар, Элиста, пос. Яшкуль, Астрахань.Время в пути – более 20 часов. Стоимость билета: 4 100 рублей (Севастополь – Астрахань).Ранее директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов отметил, что за полгода в Крым на автобусах из других регионов России приехали 125 тысяч пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. С 9 августа 2025 года начал работу новый межрегиональный автобусный маршрут "Севастополь – Астрахань". Как сообщает министерство транспорта Республики Крым, автобус будет ходить через день по маршруту Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь, Краснодар, Элиста, пос. Яшкуль, Астрахань.
Время в пути – более 20 часов. Стоимость билета: 4 100 рублей (Севастополь – Астрахань).
"Для осуществления перевозки пассажиров предоставляется комфортабельный автобус марки King Long на 49 мест, оснащенный системой кондиционирования", - говорится в предоставленной информации.
Ранее директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов отметил, что за полгода в Крым на автобусах из других регионов России приехали 125 тысяч пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году.
