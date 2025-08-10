https://crimea.ria.ru/20250810/novyy-avtobusnyy-marshrut-soedinil-sevastopol-i-astrakhan-1148626702.html

Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань

Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь, Краснодар, Элиста, пос. Яшкуль, Астрахань. РИА Новости Крым, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. С 9 августа 2025 года начал работу новый межрегиональный автобусный маршрут "Севастополь – Астрахань". Как сообщает министерство транспорта Республики Крым, автобус будет ходить через день по маршруту Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь, Краснодар, Элиста, пос. Яшкуль, Астрахань.Время в пути – более 20 часов. Стоимость билета: 4 100 рублей (Севастополь – Астрахань).Ранее директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов отметил, что за полгода в Крым на автобусах из других регионов России приехали 125 тысяч пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрутКруглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропортПо Крыму на автобусе: сколько пассажиров перевезли в июле

