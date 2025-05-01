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Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии

Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 01.05.2025

Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии

Новые межрегиональные автобусные маршруты свяжут Донбасс и Новороссию с Крымом, Севастополем и другими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.05.2025

2025-05-01T20:18

2025-05-01T20:18

2025-05-01T20:18

автобус

крым

севастополь

росавтотранс

сухопутный маршрут в крым

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Новые межрегиональные автобусные маршруты свяжут Донбасс и Новороссию с Крымом, Севастополем и другими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса"."В Луганской Народной Республике зарегистрировано два новых межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, что позволит установить транспортное сообщение с Краснодарским Краем и Севастополем", - сказано в сообщении.Еще один маршрут установлен между Московской областью и Крымом – он будет проходить через города Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.Из Донецка автобус будет отправляться в 18.30 с прибытием в Керчь в 8 часов утра следующего дня, с остановками в Мариуполе – в 20.30, Судаке – в 05.00, Феодосии – в 06.00.В настоящий момент на территории Луганской Народной Республики установлено 306 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, в Донецкой Народной Республике – 255 таких маршрутов, Запорожской и Херсонской областях – 46 и 33 соответственно, уточнили в ведомстве.Автобусные маршруты связывают с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории, сообщали ранее в Минтрансе РК. В 2024 году в новые регионы РФ из Республики Крым перевезено 80 048 пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в КрымуНовый автобусный маршрут связал Севастополь и СочиЕвпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы

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донецкая народная республика (днр)

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