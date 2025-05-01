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Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 01.05.2025
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Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 01.05.2025
Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
Новые межрегиональные автобусные маршруты свяжут Донбасс и Новороссию с Крымом, Севастополем и другими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.05.2025
2025-05-01T20:18
2025-05-01T20:18
автобус
крым
севастополь
росавтотранс
сухопутный маршрут в крым
транспорт
логистика
новости
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Новые межрегиональные автобусные маршруты свяжут Донбасс и Новороссию с Крымом, Севастополем и другими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса"."В Луганской Народной Республике зарегистрировано два новых межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, что позволит установить транспортное сообщение с Краснодарским Краем и Севастополем", - сказано в сообщении.Еще один маршрут установлен между Московской областью и Крымом – он будет проходить через города Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.Из Донецка автобус будет отправляться в 18.30 с прибытием в Керчь в 8 часов утра следующего дня, с остановками в Мариуполе – в 20.30, Судаке – в 05.00, Феодосии – в 06.00.В настоящий момент на территории Луганской Народной Республики установлено 306 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, в Донецкой Народной Республике – 255 таких маршрутов, Запорожской и Херсонской областях – 46 и 33 соответственно, уточнили в ведомстве.Автобусные маршруты связывают с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории, сообщали ранее в Минтрансе РК. В 2024 году в новые регионы РФ из Республики Крым перевезено 80 048 пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в КрымуНовый автобусный маршрут связал Севастополь и СочиЕвпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы
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автобус, крым, севастополь, росавтотранс, сухопутный маршрут в крым, транспорт, логистика, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии

Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Севастополь с Донбассом и Новороссией

20:18 01.05.2025
 
© РосавтотрансНовые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
Новые автобусные маршруты свяжут Крым с городами Донбасса и Новороссии
© Росавтотранс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Новые межрегиональные автобусные маршруты свяжут Донбасс и Новороссию с Крымом, Севастополем и другими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса".
"В Луганской Народной Республике зарегистрировано два новых межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, что позволит установить транспортное сообщение с Краснодарским Краем и Севастополем", - сказано в сообщении.
Еще один маршрут установлен между Московской областью и Крымом – он будет проходить через города Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, новый автобусный рейс добавлен между Керчью и Донецком. С 1 мая по 20 сентября автобус будет ходить через день с отправлением из Керчи в 17.10 и прибытием в столицу Донбасса в 5 часов утра следующего дня. Промежуточные остановки предусмотрены в Феодосия – в 18.50, Судаке – в 19.50, Мариуполе – в 3 часа ночи.
Из Донецка автобус будет отправляться в 18.30 с прибытием в Керчь в 8 часов утра следующего дня, с остановками в Мариуполе – в 20.30, Судаке – в 05.00, Феодосии – в 06.00.
В настоящий момент на территории Луганской Народной Республики установлено 306 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок, в Донецкой Народной Республике – 255 таких маршрутов, Запорожской и Херсонской областях – 46 и 33 соответственно, уточнили в ведомстве.
Автобусные маршруты связывают с Крымом 20 материковых регионов, в том числе вновь присоединенные исторические территории, сообщали ранее в Минтрансе РК. В 2024 году в новые регионы РФ из Республики Крым перевезено 80 048 пассажиров.
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