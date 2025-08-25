https://crimea.ria.ru/20250825/plavayuschiy-fontan-ustanovyat-v-simferopole-v-zone-otdykha-u-nizhnego-pruda-1148975621.html

Плавающий фонтан установят в Симферополе в зоне отдыха у Нижнего пруда

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В районе радиорынка Симферополя преображается территория у Нижнего пруда: сейчас рабочие укладывают дорожки из плитки и асфальта, а по всему парку монтируются новые скамейки и светильники. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.По его словам, центральным украшением территории станет плавающий фонтан. Общая площадь мощения составит более 10 тыс. кв. м, а работы ведутся в активном темпе: сейчас готовность объекта около 67%, но за счет увеличения количества техники и рабочих темпы будут только расти.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территорииКогда закончат благоустройство парков СимферополяРегионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты

