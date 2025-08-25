Плавающий фонтан установят в Симферополе в зоне отдыха у Нижнего пруда
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В районе радиорынка Симферополя преображается территория у Нижнего пруда: сейчас рабочие укладывают дорожки из плитки и асфальта, а по всему парку монтируются новые скамейки и светильники. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.
По его словам, центральным украшением территории станет плавающий фонтан. Общая площадь мощения составит более 10 тыс. кв. м, а работы ведутся в активном темпе: сейчас готовность объекта около 67%, но за счет увеличения количества техники и рабочих темпы будут только расти.
"Для ускорения работ на всех объектах увеличено количество рабочих и техники. Ожидается значительное повышение степени готовности в ближайшее время. Мы уверены, что обновленные городские пространства станут точками притяжения для гостей и жителей Симферополя", – подчеркнул Давиденко.
Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
