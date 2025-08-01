Когда закончат благоустройство парков Симферополя
Благоустройство части общественных территорий в Симферополе закончат в этом году – мэр
© РИА Новости КрымБлагоустройство парка им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Масштабные работы по благоустройству парков и скверов Симферополя идут в плановом режиме и по ряду объектов завершатся в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Мы благоустраиваем в этом году Детский парк. Напомню, он был выбран в прошлом году нашими жителями по программе "Комфортная городская "среда". Парк Шевченко, общественная территория вокруг Нижнего пруда – это улица Объездная. Начато благоустройство Гагаринского парка. В этом году будет благоустройство парка в районе Студенческого городка, Сквера Победы и в районе улицы Киевской", – перечислил Афанасьев.
По его словам, контракт по Гагаринскому парку – двухгодичный, работы в парке Шевченко будут завершены в этом году, до конца года будут отремонтированы Детский парк и общественная территория вокруг пруда. Кроме того, в рамках ремонта улично-дорожной сети проводятся работы возле мемориала крымчанам, погибшим в Афганистане.
"Эти работы тоже будут сделаны в этом году. Мы рассчитываем, что до 1 ноября они будут закончены. Везде работы идут полным ходом, глобальных проблем нет", – подчеркнул градоначальник.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
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