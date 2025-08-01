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Когда закончат благоустройство парков Симферополя

Когда закончат благоустройство парков Симферополя - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Когда закончат благоустройство парков Симферополя

Масштабные работы по благоустройству парков и скверов Симферополя идут в плановом режиме и по ряду объектов завершатся в этом году. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T10:12

2025-08-01T10:12

2025-08-01T10:12

радио "спутник в крыму"

михаил афанасьев

симферополь

благоустройство

городская среда

детский парк

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Масштабные работы по благоустройству парков и скверов Симферополя идут в плановом режиме и по ряду объектов завершатся в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его словам, контракт по Гагаринскому парку – двухгодичный, работы в парке Шевченко будут завершены в этом году, до конца года будут отремонтированы Детский парк и общественная территория вокруг пруда. Кроме того, в рамках ремонта улично-дорожной сети проводятся работы возле мемориала крымчанам, погибшим в Афганистане."Эти работы тоже будут сделаны в этом году. Мы рассчитываем, что до 1 ноября они будут закончены. Везде работы идут полным ходом, глобальных проблем нет", – подчеркнул градоначальник.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делаютЧто готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением теплаГде в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил афанасьев, симферополь, благоустройство, городская среда, детский парк, крым, новости крыма