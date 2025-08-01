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Когда закончат благоустройство парков Симферополя - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Когда закончат благоустройство парков Симферополя
Когда закончат благоустройство парков Симферополя - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Когда закончат благоустройство парков Симферополя
Масштабные работы по благоустройству парков и скверов Симферополя идут в плановом режиме и по ряду объектов завершатся в этом году. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T10:12
2025-08-01T10:12
радио "спутник в крыму"
михаил афанасьев
симферополь
благоустройство
городская среда
детский парк
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Масштабные работы по благоустройству парков и скверов Симферополя идут в плановом режиме и по ряду объектов завершатся в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.По его словам, контракт по Гагаринскому парку – двухгодичный, работы в парке Шевченко будут завершены в этом году, до конца года будут отремонтированы Детский парк и общественная территория вокруг пруда. Кроме того, в рамках ремонта улично-дорожной сети проводятся работы возле мемориала крымчанам, погибшим в Афганистане."Эти работы тоже будут сделаны в этом году. Мы рассчитываем, что до 1 ноября они будут закончены. Везде работы идут полным ходом, глобальных проблем нет", – подчеркнул градоначальник.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делаютЧто готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением теплаГде в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки
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РИА Новости Крым
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михаил афанасьев, симферополь, благоустройство, городская среда, детский парк, крым, новости крыма
Когда закончат благоустройство парков Симферополя

Благоустройство части общественных территорий в Симферополе закончат в этом году – мэр

10:12 01.08.2025
 
© РИА Новости КрымБлагоустройство парка им. Юрия Гагарина
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Масштабные работы по благоустройству парков и скверов Симферополя идут в плановом режиме и по ряду объектов завершатся в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" заявил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Мы благоустраиваем в этом году Детский парк. Напомню, он был выбран в прошлом году нашими жителями по программе "Комфортная городская "среда". Парк Шевченко, общественная территория вокруг Нижнего пруда – это улица Объездная. Начато благоустройство Гагаринского парка. В этом году будет благоустройство парка в районе Студенческого городка, Сквера Победы и в районе улицы Киевской", – перечислил Афанасьев.
По его словам, контракт по Гагаринскому парку – двухгодичный, работы в парке Шевченко будут завершены в этом году, до конца года будут отремонтированы Детский парк и общественная территория вокруг пруда. Кроме того, в рамках ремонта улично-дорожной сети проводятся работы возле мемориала крымчанам, погибшим в Афганистане.
"Эти работы тоже будут сделаны в этом году. Мы рассчитываем, что до 1 ноября они будут закончены. Везде работы идут полным ходом, глобальных проблем нет", – подчеркнул градоначальник.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Радио "Спутник в Крыму"Михаил АфанасьевСимферопольБлагоустройствоГородская средаДетский паркКрымНовости Крыма
 
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