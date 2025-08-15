Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
В 2025-м году в Феодосии благоустроят 60 дворовых и четыре общественных территории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В 2025-м году в Феодосии благоустроят 60 дворовых и четыре общественных территории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, финансирование на это выделено из федеральных и внебюджетных источников. Кроме того, благодаря перевыполнению доходной части бюджета города, на работы направили еще 150 миллионов.Он рассказал, что при благоустройстве в городе отремонтируют междворовые и межквартальные проезды, установят детские площадки, скамейки и украшения для общественных пространств. Глава Крыма подчеркнул, что все работы должны завершить к концу текущего года. Исключение – крупные проекты, где сроки реализации могут быть перенесены на 1 квартал 2026-го.Ранее сообщалось, что ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три годаЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуБольшое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года
В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории

В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории в 2025 году

12:12 15.08.2025 (обновлено: 12:13 15.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В 2025-м году в Феодосии благоустроят 60 дворовых и четыре общественных территории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, финансирование на это выделено из федеральных и внебюджетных источников. Кроме того, благодаря перевыполнению доходной части бюджета города, на работы направили еще 150 миллионов.
"В бюджет Феодосии поступило 953 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 20% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Расходная часть в целом исполнена на 59% от годового плана, что выше среднего освоения по всем муниципальным образованиям", – отметил Аксенов.
Он рассказал, что при благоустройстве в городе отремонтируют междворовые и межквартальные проезды, установят детские площадки, скамейки и украшения для общественных пространств. Глава Крыма подчеркнул, что все работы должны завершить к концу текущего года. Исключение – крупные проекты, где сроки реализации могут быть перенесены на 1 квартал 2026-го.
Ранее сообщалось, что ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру.
