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Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
Ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T20:27
2025-07-11T20:27
2025-07-11T20:27
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сергей аксенов
благоустройство
крымский бюджет
национализация в крыму
деньги
симферополь
феодосия
сакский район
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что дополнительные средства для муниципалитетов получены за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества.Кроме того, по словам главы республики, принято решение о строительстве ледового катка в Феодосии. В ближайшее время там определят земельный участок под данный объект и начнется проектирование.Также Симферополь дополнительно получит 50 млн рублей на благоустройство тротуаров и 52 млн рублей – на установку быстровозводимого тренировочного зала для борьбы в микрорайоне Белое-5. Такой же зал для занятий боксом будет установлен в селе Охотниково Сакского района.Все мероприятия должны быть выполнены в этом году, могут быть сделаны исключения для крупных объектов с переходом сроков реализации на 1 квартал 2026 года, подчеркнул Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делают За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае
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крым, сергей аксенов, благоустройство, крымский бюджет, национализация в крыму, деньги, симферополь, феодосия, сакский район, евпатория, ледовый каток, новости крыма, городская среда, керчь
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
Регионам Крыма выделят дополнительно 6 млрд рублей на благоустройство и ремонт соцобъектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он уточнил, что дополнительные средства для муниципалитетов получены за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества.
"Общая сумма составит порядка 5,8 млрд рублей, включая ранее выделенные средства Керчи в размере 1,6 млрд рублей, Евпатории – 1 млрд рублей и по 150 млн рублей Феодосии и Симферополю", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы республики, принято решение о строительстве ледового катка в Феодосии. В ближайшее время там определят земельный участок под данный объект и начнется проектирование.
Также Симферополь дополнительно получит 50 млн рублей на благоустройство тротуаров и 52 млн рублей – на установку быстровозводимого тренировочного зала для борьбы в микрорайоне Белое-5. Такой же зал для занятий боксом будет установлен в селе Охотниково Сакского района.
Все мероприятия должны быть выполнены в этом году, могут быть сделаны исключения для крупных объектов с переходом сроков реализации на 1 квартал 2026 года, подчеркнул Аксенов.
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