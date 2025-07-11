Рейтинг@Mail.ru
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250711/regiony-kryma-poluchat-esche-6-mlrd-rubley-na-blagoustroystvo-i-remonty-1147886224.html
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
Ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T20:27
2025-07-11T20:27
крым
сергей аксенов
благоустройство
крымский бюджет
национализация в крыму
деньги
симферополь
феодосия
сакский район
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361719_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c91f0117d75424444c2ff668a41c066b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что дополнительные средства для муниципалитетов получены за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества.Кроме того, по словам главы республики, принято решение о строительстве ледового катка в Феодосии. В ближайшее время там определят земельный участок под данный объект и начнется проектирование.Также Симферополь дополнительно получит 50 млн рублей на благоустройство тротуаров и 52 млн рублей – на установку быстровозводимого тренировочного зала для борьбы в микрорайоне Белое-5. Такой же зал для занятий боксом будет установлен в селе Охотниково Сакского района.Все мероприятия должны быть выполнены в этом году, могут быть сделаны исключения для крупных объектов с переходом сроков реализации на 1 квартал 2026 года, подчеркнул Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делают За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае
крым
симферополь
феодосия
сакский район
евпатория
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361719_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cd1f4c8b8a0ddff7a219244c4d6da217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, благоустройство, крымский бюджет, национализация в крыму, деньги, симферополь, феодосия, сакский район, евпатория, ледовый каток, новости крыма, городская среда, керчь
Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты

Регионам Крыма выделят дополнительно 6 млрд рублей на благоустройство и ремонт соцобъектов

20:27 11.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он уточнил, что дополнительные средства для муниципалитетов получены за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества.
"Общая сумма составит порядка 5,8 млрд рублей, включая ранее выделенные средства Керчи в размере 1,6 млрд рублей, Евпатории – 1 млрд рублей и по 150 млн рублей Феодосии и Симферополю", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы республики, принято решение о строительстве ледового катка в Феодосии. В ближайшее время там определят земельный участок под данный объект и начнется проектирование.
Также Симферополь дополнительно получит 50 млн рублей на благоустройство тротуаров и 52 млн рублей – на установку быстровозводимого тренировочного зала для борьбы в микрорайоне Белое-5. Такой же зал для занятий боксом будет установлен в селе Охотниково Сакского района.
Все мероприятия должны быть выполнены в этом году, могут быть сделаны исключения для крупных объектов с переходом сроков реализации на 1 квартал 2026 года, подчеркнул Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делают
За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бахчисарае
 
КрымСергей АксеновБлагоустройствоКрымский бюджетНационализация в КрымуДеньгиСимферопольФеодосияСакский районЕвпаторияЛедовый катокНовости КрымаГородская средаКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные
20:27Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
20:17Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер
20:00ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей
19:50Путин поручил провести в Крыму съезд русистов
19:26Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"
19:11Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья
18:59Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
18:34Пожар в Феодосии потушили
18:27Путин утвердил основы государственной языковой политики
17:58На Крым идет шторм
17:33На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
17:19Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
17:06Крымский мост – обстановка к этому часу
16:46Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
16:33Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России
16:14В Анапе разобрали защитный вал на пляжах
15:43Пожар в Феодосии локализован на 500 "квадратах"
15:32Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево
15:10Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результаты
Лента новостейМолния