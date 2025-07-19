https://crimea.ria.ru/20250719/lifty-i-kryshi-kak-v-krymu-rabotaet-programma-kapremonta-v-2025-godu-1147966376.html
Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году
Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году
В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов. Об этом в рамках пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T20:48
2025-07-19T20:48
2025-07-19T20:48
жкх крыма и севастополя
капремонт многоквартирных домов
алексей леонов
новости крыма
симферополь
черноморский район
ялта
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов. Об этом в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник планово-экономического управления НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Арсений Леонов.Действующий в Крыму тариф взносов в Фонд капремонта не дифференцированный и составляет 10 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения."Тариф в Крыму самый социальный как минимум по Южному федеральному округу: в Севастополе в два раза больше", – сказал Леонов.Он уточнил, что такой тариф не может покрыть расходы на необходимый запланированный капитальный ремонт, поэтому дефицит финансируется из федерального и республиканского бюджета.Он также сказал, что в судебном порядке с собственников было взыскано более 700 миллионов рублей в фонд капремонта. В рейтинге оплаты Симферополь занимает лидирующее место по собираемости – порядка 90%. Его догоняет Черноморский район. В аутсайдерах Ялта – там чуть выше 60%."Мониторинг показывает, что большинство собственников жилья в этом городе не живет", – добавил начальник планово-экономического управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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жкх крыма и севастополя, капремонт многоквартирных домов, алексей леонов, новости крыма, симферополь, черноморский район, ялта, благоустройство
Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году
Крыму на капремонт домов в этом году дали дотацию в 1,8 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым.
В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов. Об этом в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал начальник планово-экономического управления НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Арсений Леонов.
"Большая часть средств пойдет на замену лифтового оборудования – 239 единиц, они все отслужили 25-лений срок. Также к замене попали 592 крыши и 62 фасада, 19 фундаментов. Готовится конкурсная документация на инженерные сети: порядка 180 работ запланировано на 500 миллионов рублей", – озвучил он цифры.
Действующий в Крыму тариф взносов в Фонд капремонта не дифференцированный и составляет 10 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения.
"Тариф в Крыму самый социальный как минимум по Южному федеральному округу: в Севастополе в два раза больше", – сказал Леонов.
Он уточнил, что такой тариф не может покрыть расходы на необходимый запланированный капитальный ремонт, поэтому дефицит финансируется из федерального и республиканского бюджета.
"Средняя стоимость кровли сейчас выходит 5-6 миллионов рублей на небольшом доме, есть пример фасадов, на которые затрачено свыше 100 миллионов рублей. На 2025 год у нас выделено из средств федерального бюджета 1,8 млрд рублей, из регионального – 97 миллионов", – озвучил Леонов цифры.
Он также сказал, что в судебном порядке с собственников было взыскано более 700 миллионов рублей в фонд капремонта. В рейтинге оплаты Симферополь занимает лидирующее место по собираемости – порядка 90%. Его догоняет Черноморский район. В аутсайдерах Ялта – там чуть выше 60%.
"Мониторинг показывает, что большинство собственников жилья в этом городе не живет", – добавил начальник планово-экономического управления.
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