https://crimea.ria.ru/20250719/lifty-i-kryshi-kak-v-krymu-rabotaet-programma-kapremonta-v-2025-godu-1147966376.html

Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году

Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году

В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов. Об этом в рамках пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T20:48

2025-07-19T20:48

2025-07-19T20:48

жкх крыма и севастополя

капремонт многоквартирных домов

алексей леонов

новости крыма

симферополь

черноморский район

ялта

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму в рамках программы капитального ремонта будут полностью отремонтированы 239 лифтов. Об этом в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник планово-экономического управления НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Арсений Леонов.Действующий в Крыму тариф взносов в Фонд капремонта не дифференцированный и составляет 10 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения."Тариф в Крыму самый социальный как минимум по Южному федеральному округу: в Севастополе в два раза больше", – сказал Леонов.Он уточнил, что такой тариф не может покрыть расходы на необходимый запланированный капитальный ремонт, поэтому дефицит финансируется из федерального и республиканского бюджета.Он также сказал, что в судебном порядке с собственников было взыскано более 700 миллионов рублей в фонд капремонта. В рейтинге оплаты Симферополь занимает лидирующее место по собираемости – порядка 90%. Его догоняет Черноморский район. В аутсайдерах Ялта – там чуть выше 60%."Мониторинг показывает, что большинство собственников жилья в этом городе не живет", – добавил начальник планово-экономического управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250512/v-krymu-do-kontsa-2028-privedut-v-poryadok-podezdy-vsekh-mnogoetazhek-1146384468.html

симферополь

черноморский район

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, капремонт многоквартирных домов, алексей леонов, новости крыма, симферополь, черноморский район, ялта, благоустройство