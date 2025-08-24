https://crimea.ria.ru/20250824/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-skolko-zhdat-proezda-1148952502.html
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
В очереди с двух сторон Крымского моста скопилось более 1,5 тысяч автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В очереди с двух сторон Крымского моста скопилось более 1,5 тысяч автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост перекрыли для проезда транспорта днем в воскресенье и возобновили движение спустя 40 минут.В очереди со стороны Тамани скопилось 370 транспортных средств. Время ожидания составляет более часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
