Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250824/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-skolko-zhdat-proezda-1148952502.html
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
В очереди с двух сторон Крымского моста скопилось более 1,5 тысяч автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T15:40
2025-08-24T15:43
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В очереди с двух сторон Крымского моста скопилось более 1,5 тысяч автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост перекрыли для проезда транспорта днем в воскресенье и возобновили движение спустя 40 минут.В очереди со стороны Тамани скопилось 370 транспортных средств. Время ожидания составляет более часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда

Крымский мост после открытия движения – в очереди более 1500 автомобилей

15:40 24.08.2025 (обновлено: 15:43 24.08.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В очереди с двух сторон Крымского моста скопилось более 1,5 тысяч автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
Крымский мост перекрыли для проезда транспорта днем в воскресенье и возобновили движение спустя 40 минут.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1200 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.
В очереди со стороны Тамани скопилось 370 транспортных средств. Время ожидания составляет более часа.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
