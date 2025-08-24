https://crimea.ria.ru/20250824/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-skolko-zhdat-proezda-1148952502.html

Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда

Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда

В очереди с двух сторон Крымского моста скопилось более 1,5 тысяч автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T15:40

2025-08-24T15:40

2025-08-24T15:43

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В очереди с двух сторон Крымского моста скопилось более 1,5 тысяч автомобилей после остановки движения на транспортном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост перекрыли для проезда транспорта днем в воскресенье и возобновили движение спустя 40 минут.В очереди со стороны Тамани скопилось 370 транспортных средств. Время ожидания составляет более часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту