Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост закрыт
2025-08-24T14:29
2025-08-24T14:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым, инфографика
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения

14:29 24.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
