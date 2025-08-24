https://crimea.ria.ru/20250824/krymskiy-most-zakryt-1148547285.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Крымский мост закрыт
Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T14:29
2025-08-24T14:29
2025-08-24T14:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_512f28ced77077e01b09c42a276385b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_623f803db02d34cad88e5ea6e1c7111c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым, инфографика