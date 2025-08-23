https://crimea.ria.ru/20250823/privivka-ot-grippa-komu-i-kogda-nuzhno-delat-v-pervuyu-ochered-1148843887.html

Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь

Школьникам, учителям и учителям нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости Крым, 23.08.2025

2025-08-23T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Школьникам, учителям и учителям нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По словам академика, детей школьного возраста нужно прививать от гриппа в первую очередь.По его словам, следует максимально привить детей школьного возраста, а также учителей и врачей, особенно тех, кто работает в поликлиниках."Каких-то других специальных прививок мы не рекомендуем делать, и не надо их делать, потому что кого вакцинировать и как вакцинировать — это прерогатива государства. И если от имени государства в том или ином регионе назначаются дополнительные прививки — это делают медики", - добавил он.В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.

