Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
Школьникам, учителям и учителям нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T20:45
2025-08-23T20:45
2025-08-23T20:45
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0934c474988d59f98e3005d8b3d3abd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым.
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
Онищенко призвал делать прививку от гриппа школьникам, врачам и педагогам
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Школьникам, учителям и учителям нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам академика, детей школьного возраста нужно прививать от гриппа в первую очередь.
"В сентябре мы еще не начинаем делать прививки <...> Потому что 1 сентября школьники сядут за парты и начнется сентябрьский подъем заболеваемости ОРВИ. Но уже в октябре-ноябре мы должны привить детей. У нас есть трехвалентная и четырехвалентная вакцина", - сказал он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, следует максимально привить детей школьного возраста, а также учителей и врачей, особенно тех, кто работает в поликлиниках.
"Каких-то других специальных прививок мы не рекомендуем делать, и не надо их делать, потому что кого вакцинировать и как вакцинировать — это прерогатива государства. И если от имени государства в том или ином регионе назначаются дополнительные прививки — это делают медики", - добавил он.
В России идет подготовка к вакцинопрофилактике
против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа
не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.
