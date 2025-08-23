Рейтинг@Mail.ru
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Школьникам, учителям и учителям нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По словам академика, детей школьного возраста нужно прививать от гриппа в первую очередь.По его словам, следует максимально привить детей школьного возраста, а также учителей и врачей, особенно тех, кто работает в поликлиниках."Каких-то других специальных прививок мы не рекомендуем делать, и не надо их делать, потому что кого вакцинировать и как вакцинировать — это прерогатива государства. И если от имени государства в том или ином регионе назначаются дополнительные прививки — это делают медики", - добавил он.В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.
мнения, геннадий онищенко, грипп, вакцина, вакцинация, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Школьникам, учителям и учителям нужно привиться от гриппа после старта прививочной кампании, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам академика, детей школьного возраста нужно прививать от гриппа в первую очередь.
"В сентябре мы еще не начинаем делать прививки <...> Потому что 1 сентября школьники сядут за парты и начнется сентябрьский подъем заболеваемости ОРВИ. Но уже в октябре-ноябре мы должны привить детей. У нас есть трехвалентная и четырехвалентная вакцина", - сказал он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, следует максимально привить детей школьного возраста, а также учителей и врачей, особенно тех, кто работает в поликлиниках.
"Каких-то других специальных прививок мы не рекомендуем делать, и не надо их делать, потому что кого вакцинировать и как вакцинировать — это прерогатива государства. И если от имени государства в том или ином регионе назначаются дополнительные прививки — это делают медики", - добавил он.
В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.
