https://crimea.ria.ru/20250624/rospotrebnadzor-rekomenduet-privit-ot-raznykh-vidov-grippa-60-rossiyan-1147450413.html
Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян
Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян
Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T07:09
2025-06-24T07:09
2025-06-24T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.Как уточнили в пресс-службе ведомства, проект постановления главного государственного санитарного врача РФ "О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции" предлагает перечень мер, которые планируется реализовать в субъектах РФ, в том числе, улучшение качества диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, проведение прививочной кампании с охватом прививками до 60% населения страны.Согласно документу, местным властям рекомендовано также поддерживать неснижаемый запас противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты – в аптеках, больницах и поликлиниках. "Все мероприятия направлены на предупреждение распространения респираторных заболеваний, снижение рисков летальности и осложнений, минимизацию ущерба от эпидемий", - уточнили в ведомстве.Комплекс мер будет реализован в рамках подготовки к грядущему эпидсезону, добавили в пресс-службе.Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифрыКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииРоспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
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роспотребнадзор, вакцина, вакцинация, иммунитет, грипп, общество, здравоохранение в россии, новости
Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян
Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа не менее 60% россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, проект постановления главного государственного санитарного врача РФ "О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции" предлагает перечень мер, которые планируется реализовать в субъектах РФ, в том числе, улучшение качества диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, проведение прививочной кампании с охватом прививками до 60% населения страны.
"Для иммунизации лиц групп риска предлагается в первую очередь использовать четырехкомпонентные вакцины, включающие компоненты для формирования иммунитета против вирусов гриппа A(H1N1) pdm09, вирусов гриппа A(H3N2), вирусов гриппа В двух линий – Виктория и Ямагата", - говорится в сообщении.
Согласно документу, местным властям рекомендовано также поддерживать неснижаемый запас противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты – в аптеках, больницах и поликлиниках.
"Все мероприятия направлены на предупреждение распространения респираторных заболеваний, снижение рисков летальности и осложнений, минимизацию ущерба от эпидемий", - уточнили в ведомстве.
Комплекс мер будет реализован в рамках подготовки к грядущему эпидсезону, добавили в пресс-службе.
Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию
о новом вирусе с мутациями.
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