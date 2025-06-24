https://crimea.ria.ru/20250624/rospotrebnadzor-rekomenduet-privit-ot-raznykh-vidov-grippa-60-rossiyan-1147450413.html

Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян

Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиян

Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T07:09

2025-06-24T07:09

2025-06-24T07:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.Как уточнили в пресс-службе ведомства, проект постановления главного государственного санитарного врача РФ "О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции" предлагает перечень мер, которые планируется реализовать в субъектах РФ, в том числе, улучшение качества диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, проведение прививочной кампании с охватом прививками до 60% населения страны.Согласно документу, местным властям рекомендовано также поддерживать неснижаемый запас противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты – в аптеках, больницах и поликлиниках. "Все мероприятия направлены на предупреждение распространения респираторных заболеваний, снижение рисков летальности и осложнений, минимизацию ущерба от эпидемий", - уточнили в ведомстве.Комплекс мер будет реализован в рамках подготовки к грядущему эпидсезону, добавили в пресс-службе.Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит учителей и медиков: Володин назвал цифрыКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииРоспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, вакцина, вакцинация, иммунитет, грипп, общество, здравоохранение в россии, новости