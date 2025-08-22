Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку
В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку
Более 50% крымских средств размещения выполнили обязательную процедуру самооценки, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
2025-08-22T17:26
2025-08-22T17:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Более 50% крымских средств размещения выполнили обязательную процедуру самооценки, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По его словам, региональным лидером по этому показателю стал Бахчисарайский район, где процедуру завершили более 81% объектов. Высокие показатели также демонстрируют Евпатория и Саки.Ганзий напомнил, что что объекты, внесенные в реестр Росаккредитации, обязаны соблюдать требования: указывать номер реестровой записи на всех платформах; регулярно проверять и обновлять данные в карточке на сайте Федеральной службы по аккредитации; удалять из рекламы и онлайн-платформ контент, не соответствующий официальной классификации.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг. До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли КрымаКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяВ Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря
В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку

Лидером по самооценке средств размещения в Крыму стал Бахчисарайский район

17:26 22.08.2025
 
© Министерство туризма КрымаВид на Крым
Вид на Крым
© Министерство туризма Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Более 50% крымских средств размещения выполнили обязательную процедуру самооценки, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По его словам, региональным лидером по этому показателю стал Бахчисарайский район, где процедуру завершили более 81% объектов. Высокие показатели также демонстрируют Евпатория и Саки.

"Вынесены первые предостережения тем средствам размещения, которые еще не начали работу по самооценке. Таким объектам с 6 сентября 2025 года грозят штрафы до 350 тысяч рублей и приостановка деятельности", – подчеркнул министр.

Ганзий напомнил, что что объекты, внесенные в реестр Росаккредитации, обязаны соблюдать требования: указывать номер реестровой записи на всех платформах; регулярно проверять и обновлять данные в карточке на сайте Федеральной службы по аккредитации; удалять из рекламы и онлайн-платформ контент, не соответствующий официальной классификации.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг. До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку.
