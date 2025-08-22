https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-bolee-poloviny-gostinits-proshli-obyazatelnuyu-samootsenku-1148918439.html

В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку

Более 50% крымских средств размещения выполнили обязательную процедуру самооценки, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Более 50% крымских средств размещения выполнили обязательную процедуру самооценки, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По его словам, региональным лидером по этому показателю стал Бахчисарайский район, где процедуру завершили более 81% объектов. Высокие показатели также демонстрируют Евпатория и Саки.Ганзий напомнил, что что объекты, внесенные в реестр Росаккредитации, обязаны соблюдать требования: указывать номер реестровой записи на всех платформах; регулярно проверять и обновлять данные в карточке на сайте Федеральной службы по аккредитации; удалять из рекламы и онлайн-платформ контент, не соответствующий официальной классификации.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг. До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли КрымаКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяВ Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря

