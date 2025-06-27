Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января
До 1 января все средства размещения Крыма должны пройти этап первичной классификации
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖильё у моря
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Он объяснил, что это первый этап - классификация, в которой объект самостоятельно оценивает соответствие установленным критериям. Форму необходимо заполнить на специальной платформе Росаккредитации. После подтверждения сведений объект включается в федеральный реестр классифицированных средств размещения.
Второй этап – звездную классификацию – гостевые дома, кемпинги и базы отдыха не проходят. Для них эта мера предусмотрена как дополнительная и при желании собственника.
"Хочу обратить внимание тех руководителей средств размещения, у которых до сих пор есть действующая категория, присвоенная звездность. И такие средства размещения до 1 сентября должны пройти первый этап – самооценку", – подчеркнул Ганзий.
Он добавил, что с 1 января 2026 года за несоблюдение требований начнут применяться штрафные санкции.
Кроме того, в соответствии с проектом положения о классификации гостевых домов, который находится в стадии согласования, прописаны четкие требования к объектам – не больше 15 номеров и 45 койко-мест. Проект будет утверждаться Правительством РФ. Министр курортов и туризма Крыма поделился, что для более крупных объектов, превышающих эти параметры, правительство Крыма обсуждает с Минэкономразвития РФ создание упрощенного порядка перевода таких гостевых домов в гостиничные комплексы, чтобы они могли легально работать.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
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