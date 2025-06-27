https://crimea.ria.ru/20250627/vse-sredstva-razmescheniya-kryma-dolzhny-proyti-samootsenku-do-1-yanvarya-1147514469.html

Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января

Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января

До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T06:24

2025-06-27T06:24

2025-06-27T06:15

новости

отдых

отдых в крыму

туризм в крыму

внутренний туризм

аренда жилья

новости крыма

крым

сергей ганзий

минкурортов крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/86/1118528674_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_e4f1d015449915fb665b7894d3b2b173.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он объяснил, что это первый этап - классификация, в которой объект самостоятельно оценивает соответствие установленным критериям. Форму необходимо заполнить на специальной платформе Росаккредитации. После подтверждения сведений объект включается в федеральный реестр классифицированных средств размещения.Второй этап – звездную классификацию – гостевые дома, кемпинги и базы отдыха не проходят. Для них эта мера предусмотрена как дополнительная и при желании собственника.Он добавил, что с 1 января 2026 года за несоблюдение требований начнут применяться штрафные санкции.Кроме того, в соответствии с проектом положения о классификации гостевых домов, который находится в стадии согласования, прописаны четкие требования к объектам – не больше 15 номеров и 45 койко-мест. Проект будет утверждаться Правительством РФ. Министр курортов и туризма Крыма поделился, что для более крупных объектов, превышающих эти параметры, правительство Крыма обсуждает с Минэкономразвития РФ создание упрощенного порядка перевода таких гостевых домов в гостиничные комплексы, чтобы они могли легально работать.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домовЧем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаПутин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, отдых, отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм, аренда жилья, новости крыма, крым, сергей ганзий, минкурортов крыма, гостевые дома