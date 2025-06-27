Рейтинг@Mail.ru
Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250627/vse-sredstva-razmescheniya-kryma-dolzhny-proyti-samootsenku-do-1-yanvarya-1147514469.html
Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января
Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января
До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T06:24
2025-06-27T06:15
новости
отдых
отдых в крыму
туризм в крыму
внутренний туризм
аренда жилья
новости крыма
крым
сергей ганзий
минкурортов крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/86/1118528674_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_e4f1d015449915fb665b7894d3b2b173.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он объяснил, что это первый этап - классификация, в которой объект самостоятельно оценивает соответствие установленным критериям. Форму необходимо заполнить на специальной платформе Росаккредитации. После подтверждения сведений объект включается в федеральный реестр классифицированных средств размещения.Второй этап – звездную классификацию – гостевые дома, кемпинги и базы отдыха не проходят. Для них эта мера предусмотрена как дополнительная и при желании собственника.Он добавил, что с 1 января 2026 года за несоблюдение требований начнут применяться штрафные санкции.Кроме того, в соответствии с проектом положения о классификации гостевых домов, который находится в стадии согласования, прописаны четкие требования к объектам – не больше 15 номеров и 45 койко-мест. Проект будет утверждаться Правительством РФ. Министр курортов и туризма Крыма поделился, что для более крупных объектов, превышающих эти параметры, правительство Крыма обсуждает с Минэкономразвития РФ создание упрощенного порядка перевода таких гостевых домов в гостиничные комплексы, чтобы они могли легально работать.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домовЧем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаПутин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/86/1118528674_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_61b8537d8f93d17bad03c2a15a99ad25.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, отдых, отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм, аренда жилья, новости крыма, крым, сергей ганзий, минкурортов крыма, гостевые дома
Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января

До 1 января все средства размещения Крыма должны пройти этап первичной классификации

06:24 27.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖильё у моря
Жильё у моря - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. До 1 сентября владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Он объяснил, что это первый этап - классификация, в которой объект самостоятельно оценивает соответствие установленным критериям. Форму необходимо заполнить на специальной платформе Росаккредитации. После подтверждения сведений объект включается в федеральный реестр классифицированных средств размещения.
Второй этап – звездную классификацию – гостевые дома, кемпинги и базы отдыха не проходят. Для них эта мера предусмотрена как дополнительная и при желании собственника.

"Хочу обратить внимание тех руководителей средств размещения, у которых до сих пор есть действующая категория, присвоенная звездность. И такие средства размещения до 1 сентября должны пройти первый этап – самооценку", – подчеркнул Ганзий.

Он добавил, что с 1 января 2026 года за несоблюдение требований начнут применяться штрафные санкции.
Кроме того, в соответствии с проектом положения о классификации гостевых домов, который находится в стадии согласования, прописаны четкие требования к объектам – не больше 15 номеров и 45 койко-мест. Проект будет утверждаться Правительством РФ. Министр курортов и туризма Крыма поделился, что для более крупных объектов, превышающих эти параметры, правительство Крыма обсуждает с Минэкономразвития РФ создание упрощенного порядка перевода таких гостевых домов в гостиничные комплексы, чтобы они могли легально работать.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта
Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
 
НовостиОтдыхОтдых в КрымуТуризм в КрымуВнутренний туризмАренда жильяНовости КрымаКрымСергей ГанзийМинкурортов КрымаГостевые дома
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:43Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
06:24Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 января
06:06Крымский мост - обстановка после открытия движения
01:00Крымский мост открыли для проезда транспорта
00:11ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
00:06Крымский мост закрыли для проезда
00:01+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
23:01Встал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова
22:44Олег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео
22:33Обмен пленными и деньги на Крым и Севастополь: главное за день
21:47Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины
21:39Крым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя
21:15При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список
20:41Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку
20:36Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
20:12Крымский мост сейчас: время ожидания два часа
20:05На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг
19:53Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован
19:38Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе
Лента новостейМолния