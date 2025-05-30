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Гостевые дома в Крыму ограничат по числу владельцев и номеров

Гостевые дома в Крыму ограничат по числу владельцев и номеров - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Гостевые дома в Крыму ограничат по числу владельцев и номеров

С 1 сентября 2025 года в Крыму и Севастополе начнут действовать новые обязательные требования к гостевым домам: каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T06:02

2025-05-30T06:02

2025-05-30T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в Крыму и Севастополе начнут действовать новые обязательные требования к гостевым домам: каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь не более 15 номеров и принадлежать лично владельцу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская.Она уточнила, что без соблюдения этих условий размещение рекламы и прием гостей станет невозможным. Нововведения вводятся в рамках федерального эксперимента, который продлится до конца 2027 года.Марнопольская также озвучила полный список требований к владельцам гостевых домов. Они смогут зарегистрировать только один объект. Услуги будут предоставляться только на основе личной собственности, арендаторы не допускаются. В рамках проекта рассматривается ограничение до 15 номеров и не более 45 человек одновременно. Кроме того, необходимо соблюдать нормы безопасности, включая обязательную установку противопожарных датчиков и выполнение санитарных требований. Новое строительство также будет ограничено, и новые объекты подлежат жестким градостроительным и санитарным нормам. Более 200 разрешений на строительство в Крыму уже отозваны.Она указала на ряд нерешенных вопросов: отсутствие четкой позиции по видам разрешенного использования земли для таких объектов, сложности с налогообложением (в том числе завышенная ставка налога в 1,5% при сезонной работе), а также ограниченные возможности получения финансовой поддержки со стороны государства.Эксперимент в Крыму и Севастополе станет проверкой модели, которую в дальнейшем планируют масштабировать на другие регионы страны. Собственникам гостевых домов уже сейчас рекомендуется изучить новые правила и внести свои объекты в реестр, чтобы избежать штрафов и сохранить доступ к туристическому рынку.Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях.Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом уполномоченный орган представляет правительству РФ ежегодный отчет о результатах проведения эксперимента до 31 марта года, следующего за отчетным годом. После окончания срока проведения эксперимента правительство РФ в течение 6 месяцев представляет в Совфед и Госдуму доклад о результатах проведения эксперимента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовГосдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домахРоссийские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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