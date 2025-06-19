Рейтинг@Mail.ru
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250619/v-krymu-rabotayut-bolshe-devyati-tysyach-gostevykh-domov-1147353407.html
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
Крым стал лидером по числу гостевых домов, включенных в федеральный эксперимент по классификации средств размещения. Об этом заявил председатель комитета по... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T15:58
2025-06-19T16:08
новости
крым
новости крыма
отдых
отдых в крыму
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
торгово-промышленная палата (тпп) крыма
сергей ганзий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147062269_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cde45bed73318a5ae15a552a358cc35f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по числу гостевых домов, включенных в федеральный эксперимент по классификации средств размещения. Об этом заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты республики Александр Масливец в ходе круглого стола "Гостевые дома, самооценка средств размещений и перспективные виды туризма".По его словам, из 15,5 тысяч объектов, охваченных новым законом о гостевых домах в 17 регионах страны, больше 9 тысяч расположены на территории полуострова. Это почти 60% от общего количества.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг."Это не просто победа – это первый кирпичик в фундамент будущего туризма, который мы совместно строим", – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По его словам, теперь перед республикой стоит следующая задача – принять собственный субъектовый закон, адаптированный к региональной специфике. Крым намерен быть в числе первых субъектов, внедривших новый подход на практике.Министр курортов Крыма напомнил владельцам гостиничных домов, что первый шаг к этому – создание реестра и регистрация гостиничных домов в нем. До 1 июля 40% средств размещения должны пройти первый этап самооценки, до 1 августа – уже 80%. Для этого организована методическая поддержка, включая очные и дистанционные консультации, а также персональное сопровождение заявителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домахЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовПутин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147062269_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_f3cf9a2bd0e754602344c0d321c5ffad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, торгово-промышленная палата (тпп) крыма, сергей ганзий, минкурортов крыма
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов

Крым стал лидером по числу гостевых домов-участников федерального эксперимента

15:58 19.06.2025 (обновлено: 16:08 19.06.2025)
 
© РИА Новости КрымЛюди на пляже
Люди на пляже - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по числу гостевых домов, включенных в федеральный эксперимент по классификации средств размещения. Об этом заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты республики Александр Масливец в ходе круглого стола "Гостевые дома, самооценка средств размещений и перспективные виды туризма".
По его словам, из 15,5 тысяч объектов, охваченных новым законом о гостевых домах в 17 регионах страны, больше 9 тысяч расположены на территории полуострова. Это почти 60% от общего количества.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
"Это не просто победа – это первый кирпичик в фундамент будущего туризма, который мы совместно строим", – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
По его словам, теперь перед республикой стоит следующая задача – принять собственный субъектовый закон, адаптированный к региональной специфике. Крым намерен быть в числе первых субъектов, внедривших новый подход на практике.
Министр курортов Крыма напомнил владельцам гостиничных домов, что первый шаг к этому – создание реестра и регистрация гостиничных домов в нем. До 1 июля 40% средств размещения должны пройти первый этап самооценки, до 1 августа – уже 80%. Для этого организована методическая поддержка, включая очные и дистанционные консультации, а также персональное сопровождение заявителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах
Что даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов
Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
 
НовостиКрымНовости КрымаОтдыхОтдых в КрымуТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмТоргово-промышленная палата (ТПП) КрымаСергей ГанзийМинкурортов Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
16:00"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея
15:58В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
15:47Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна
15:36Морской порт в Севастополе реконструируют
15:27В Евпатории сбили ребенка
15:20Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ
15:11"Культурный код и евразийские ценности" – видео
15:10Крымский мост сейчас – что происходит на транспортном переходе
14:58Счет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"
14:40Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
14:30"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
14:08В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
14:05На западе Крыма громко – что происходит
13:59На Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млн
13:34Около 20 тысяч крымчан ежемесячно подключаются к "Семейному банку" ВТБ
13:21Новости СВО: армия России движется вперед и ломает оборону врага
13:10Крымский мост сейчас – ситуация с очередями
12:59В Крыму открыли памятную доску погибшему военкору Федорчаку
12:55В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства
Лента новостейМолния