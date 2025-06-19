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В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
Крым стал лидером по числу гостевых домов, включенных в федеральный эксперимент по классификации средств размещения. Об этом заявил председатель комитета по... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T15:58
2025-06-19T15:58
2025-06-19T16:08
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сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по числу гостевых домов, включенных в федеральный эксперимент по классификации средств размещения. Об этом заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты республики Александр Масливец в ходе круглого стола "Гостевые дома, самооценка средств размещений и перспективные виды туризма".По его словам, из 15,5 тысяч объектов, охваченных новым законом о гостевых домах в 17 регионах страны, больше 9 тысяч расположены на территории полуострова. Это почти 60% от общего количества.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг."Это не просто победа – это первый кирпичик в фундамент будущего туризма, который мы совместно строим", – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По его словам, теперь перед республикой стоит следующая задача – принять собственный субъектовый закон, адаптированный к региональной специфике. Крым намерен быть в числе первых субъектов, внедривших новый подход на практике.Министр курортов Крыма напомнил владельцам гостиничных домов, что первый шаг к этому – создание реестра и регистрация гостиничных домов в нем. До 1 июля 40% средств размещения должны пройти первый этап самооценки, до 1 августа – уже 80%. Для этого организована методическая поддержка, включая очные и дистанционные консультации, а также персональное сопровождение заявителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домахЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовПутин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, торгово-промышленная палата (тпп) крыма, сергей ганзий, минкурортов крыма
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
Крым стал лидером по числу гостевых домов-участников федерального эксперимента
15:58 19.06.2025 (обновлено: 16:08 19.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по числу гостевых домов, включенных в федеральный эксперимент по классификации средств размещения. Об этом заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты республики Александр Масливец в ходе круглого стола "Гостевые дома, самооценка средств размещений и перспективные виды туризма".
По его словам, из 15,5 тысяч объектов, охваченных новым законом о гостевых домах в 17 регионах страны, больше 9 тысяч расположены на территории полуострова. Это почти 60% от общего количества.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
"Это не просто победа – это первый кирпичик в фундамент будущего туризма, который мы совместно строим", – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
По его словам, теперь перед республикой стоит следующая задача – принять собственный субъектовый закон, адаптированный к региональной специфике. Крым намерен быть в числе первых субъектов, внедривших новый подход на практике.
Министр курортов Крыма напомнил владельцам гостиничных домов, что первый шаг к этому – создание реестра и регистрация гостиничных домов в нем. До 1 июля 40% средств размещения должны пройти первый этап самооценки, до 1 августа – уже 80%. Для этого организована методическая поддержка, включая очные и дистанционные консультации, а также персональное сопровождение заявителей.
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