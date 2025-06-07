Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов в 17 регионах РФ и Сириусе
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОбъявления о сдаче жилья в поселках на южном берегу Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в 17 регионах страны, а также в федеральной территории "Сириус". Закон об этом подписал российский лидер Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Пилотный проект призван урегулировать деятельность гостевых домов и повысить уровень защиты прав потребителей, их безопасности.
Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в федеральной территории "Сириус".
Закон определяет понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", положение о классификации гостевых домов утвердит кабмин.
Документом устанавливаются требования, которым должен соответствовать индивидуальный жилой дом, чтобы ему мог быть присвоен статус гостевого дома. В случае, если дом не отвечает необходимым критериям, его могут не внести в единый реестр сведений о таковых.
Теперь по закону с 1 января 2026 года будет запрещена работа гостевых домов, информации о которых нет в реестре. Кроме того, владелец гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская рассказала, что согласно новым обязательным требования к гостевым домам каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь не более 15 номеров и принадлежать лично владельцу.
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