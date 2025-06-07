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Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
В России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в 17 регионах страны, а также в РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T16:43
2025-06-07T16:43
новости
закон и право
владимир путин (политик)
туризм
курортный сезон
жилье
гостевые дома
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в 17 регионах страны, а также в федеральной территории "Сириус". Закон об этом подписал российский лидер Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Пилотный проект призван урегулировать деятельность гостевых домов и повысить уровень защиты прав потребителей, их безопасности.Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в федеральной территории "Сириус".Закон определяет понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", положение о классификации гостевых домов утвердит кабмин.Документом устанавливаются требования, которым должен соответствовать индивидуальный жилой дом, чтобы ему мог быть присвоен статус гостевого дома. В случае, если дом не отвечает необходимым критериям, его могут не внести в единый реестр сведений о таковых.Теперь по закону с 1 января 2026 года будет запрещена работа гостевых домов, информации о которых нет в реестре. Кроме того, владелец гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская рассказала, что согласно новым обязательным требования к гостевым домам каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь не более 15 номеров и принадлежать лично владельцу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домахЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовВ Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, закон и право, владимир путин (политик), туризм, курортный сезон, жилье, гостевые дома
Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов

Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов в 17 регионах РФ и Сириусе

16:43 07.06.2025
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОбъявления о сдаче жилья в поселках на южном берегу Крыма
Объявления о сдаче жилья в поселках на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в 17 регионах страны, а также в федеральной территории "Сириус". Закон об этом подписал российский лидер Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Пилотный проект призван урегулировать деятельность гостевых домов и повысить уровень защиты прав потребителей, их безопасности.
Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в федеральной территории "Сириус".
Закон определяет понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", положение о классификации гостевых домов утвердит кабмин.
Документом устанавливаются требования, которым должен соответствовать индивидуальный жилой дом, чтобы ему мог быть присвоен статус гостевого дома. В случае, если дом не отвечает необходимым критериям, его могут не внести в единый реестр сведений о таковых.
Теперь по закону с 1 января 2026 года будет запрещена работа гостевых домов, информации о которых нет в реестре. Кроме того, владелец гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская рассказала, что согласно новым обязательным требования к гостевым домам каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь не более 15 номеров и принадлежать лично владельцу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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