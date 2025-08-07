https://crimea.ria.ru/20250807/v-sevastopole-otryvayut-pervyy-eko-otel-v-zapovednoy-zone-u-morya-1148571278.html

В Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря

2025-08-07T22:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе открывают первый эко-отель в границах особо охраняемой природной территории – в урочище Батилиман, на побережье бухты Ласпи. Об этом журналистам рассказали представители власти, курировавшие реализацию проекта.Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко подчеркнула, что работы в урочище начались только после того, как проект освоения леса был согласован в Минприроды России и получены все необходимые разрешения.Расположен отель на Большой Севастопольской тропе, по которой проходит 117 километров прямых и еще 100 километров второстепенных маршрутов. Работать он будет круглогодично."На сегодняшний день из земель лесного фонда в аренду предоставлено менее чем 0,1% территорий. 34 тысячи гектаров площадь севастопольского лесничества и менее 0,1% находится в аренде. Но там, где это возможно, где режим позволяет, организовывается отдых людей, в том числе и с привлечением лесопользователей, арендаторов", – рассказала директор департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова.Она подчеркнула, что участок входит в состав севастопольского лесничества и был предоставлен в аренду для целей рекреации.В компании, реализовавшей проект, отметили, что все коммуникации и жилые некапитальные модули расположили с учетом экосистемы урочищ."Еще до начала работ все растения посчитали и зафиксировали. А при создании объектов использовали существующие дороги и тропинки, а если при размещении модуля напротив входа или окна растет дерево, преграждающее вход, то конструкцию сдвигали так, чтобы не затронуть это дерево", – рассказали в компании и добавили, что проход на территорию объекта будет открытым.О том, что в Севастополе в границах особо охраняемой природной территории – в урочище Батилиман построят эко-отель, в правительстве города сообщили в сентябре 2023 года. Тогда власти заверили, что данные проект был одобрен Минприроды России и его реализация уже началась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму нужны глэмпинги – мнениеВ Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценкиОтказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату

