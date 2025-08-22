https://crimea.ria.ru/20250822/poyavilsya-svet-v-kontse-tonnelya--putin-ob-otnosheniyakh-rossii-i-ssha-1148926305.html

Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США

В российско-американских отношениях наметилось улучшение с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В российско-американских отношениях наметилось улучшение с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли по случаю 80-летия отечественной атомной отрасли.Он добавил, что контакты продолжаются на уровне министерств, ведомств и компаний. Президент рассчитывает на то, что первые сделанные шаги станут началом полномасштабного восстановления отношений между двум странами. При этом глава государства подчеркнул, что в первую очередь это зависит не от Москвы."В первую очередь это зависит от наших западных партнеров, в широком смысле этого слова. Потому что и США тоже связанны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе, в рамках Северо-атлантического блока… Но я уверен, что лидерские качества Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться и надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", – выразил надежду российский лидер.И отметил, что Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.Российско-американские переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшимися на Анкоридже (Аляска) 15 августа.22 авгста президент РФ находится с визитом в Сарове. В его рамках президент встретился с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли и поздравил их с 80-летие отрасли, осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, ознакомился с успехами развития научных центров страны. Президенту представили макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – ПутинРоссия продолжает работу в атомной сфере в западных странахЛавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины

