Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
В российско-американских отношениях наметилось улучшение с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T22:43
2025-08-22T22:43
2025-08-22T22:51
Появился свет в конце тоннеля – Путин об отношениях России и США
В российско-американских отношениях наметился прогресс – Путин
22:43 22.08.2025 (обновлено: 22:51 22.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В российско-американских отношениях наметилось улучшение с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли по случаю 80-летия отечественной атомной отрасли.
"Что касается наших отношений с США, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Но с приходом президента Трампа свет в конце тоннеля все-таки, я думаю, замаячил. Сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске", – сказал Путин.
Он добавил, что контакты продолжаются на уровне министерств, ведомств и компаний. Президент рассчитывает на то, что первые сделанные шаги станут началом полномасштабного восстановления отношений между двум странами. При этом глава государства подчеркнул, что в первую очередь это зависит не от Москвы.
"В первую очередь это зависит от наших западных партнеров, в широком смысле этого слова. Потому что и США тоже связанны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе, в рамках Северо-атлантического блока… Но я уверен, что лидерские качества Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться и надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", – выразил надежду российский лидер.
И отметил, что Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.
Российско-американские переговоры прошли в конструктивной
и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшимися на Анкоридже (Аляска) 15 августа.
22 авгста президент РФ находится с визитом в Сарове. В его рамках президент встретился с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли и поздравил их с 80-летие отрасли, осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, ознакомился с успехами развития научных центров страны. Президенту представили макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.
