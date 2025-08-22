Рейтинг@Mail.ru
Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин
Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин
Президент России Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли. Как заявил президент на встрече с работниками РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли. Как заявил президент на встрече с работниками атомной отрасли, благодаря их работе страна имеет надежный ядерный щит.Он подчеркнул, что сегодня госкорпорация "Росатом" является глобальным лидером в своей сфере, российские атомные технологии – надежные и экологичные, в отрасли работают почти полмиллиона человек и в целом в ядерной энергетике страны создаются новые решения, позволяющие многократно увеличить потенциал отрасли. В частности, Россия лидирует в области термоядерного синтеза."Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий", – сказал глава государства.В рамках встречи коллективу Российского физического ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове в торжественной обстановке вручен орден "За доблестный труд".Президенту представили детализированные макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеМир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружииНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
владимир путин (политик), новости, атомная энергетика, россия, наука и технологии
Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин

Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли

22:06 22.08.2025 (обновлено: 22:51 22.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли. Как заявил президент на встрече с работниками атомной отрасли, благодаря их работе страна имеет надежный ядерный щит.

"Низкий поклон ветеранам (атомной отрасли – ред.), которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием. Своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества", – сказал российский лидер

Он подчеркнул, что сегодня госкорпорация "Росатом" является глобальным лидером в своей сфере, российские атомные технологии – надежные и экологичные, в отрасли работают почти полмиллиона человек и в целом в ядерной энергетике страны создаются новые решения, позволяющие многократно увеличить потенциал отрасли. В частности, Россия лидирует в области термоядерного синтеза.
"Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий", – сказал глава государства.
В рамках встречи коллективу Российского физического ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове в торжественной обстановке вручен орден "За доблестный труд".
Президенту представили детализированные макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии
Наращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
 
Владимир Путин (политик)НовостиАтомная энергетикаРоссияНаука и технологии
 
