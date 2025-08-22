https://crimea.ria.ru/20250822/atomschiki-rossii-sozdali-nadezhnyy-yadernyy-schit--putin-1148924774.html

Атомщики России создали надежный ядерный щит – Путин

Президент России Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли. Как заявил президент на встрече с работниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли. Как заявил президент на встрече с работниками атомной отрасли, благодаря их работе страна имеет надежный ядерный щит.Он подчеркнул, что сегодня госкорпорация "Росатом" является глобальным лидером в своей сфере, российские атомные технологии – надежные и экологичные, в отрасли работают почти полмиллиона человек и в целом в ядерной энергетике страны создаются новые решения, позволяющие многократно увеличить потенциал отрасли. В частности, Россия лидирует в области термоядерного синтеза."Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий", – сказал глава государства.В рамках встречи коллективу Российского физического ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове в торжественной обстановке вручен орден "За доблестный труд".Президенту представили детализированные макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеМир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружииНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме

