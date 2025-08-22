https://crimea.ria.ru/20250822/rossiya-prodolzhaet-rabotu-v-atomnoy-sfere-v-zapadnykh-stranakh-1148925082.html

Россия продолжает работу в атомной сфере в западных странах

Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО. Об этом на встрече с работниками атомной отрасли заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО. Об этом на встрече с работниками атомной отрасли заявил президент РФ Владимир Путин.И подчеркнул, что "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.И отметил, что Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны, и в "приличных объемах".

