Россия продолжает работу в атомной сфере в западных странах – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия продолжает работу в атомной сфере в странах Запада и НАТО. Об этом на встрече с работниками атомной отрасли заявил президент РФ Владимир Путин.
“В Турции появился проект, несмотря на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем (работу – ред.) – (это – ред.) страна НАТО и страна Европейского союза. Мы продолжаем там работу”, – сказал Путин.
И подчеркнул, что "Росатом" является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.
"Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. "Росатом" – абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом", – сказал президент РФ.
И отметил, что Россия продолжает поставлять ядерное топливо в недружественные страны, и в "приличных объемах".
